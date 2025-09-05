Österreichs Ski-Traumpaar feiert romantische Blitz-Hochzeit

11:34 Uhr

Österreichs Ski-Traumpaar feiert romantische Hochzeit

In den vergangenen Jahren hat Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier (31) auf den Skipisten dieser Welt Gas gegeben. Nun tut sie das auch im Privatleben. Kurz nach ihrem Rücktritt und der Verkündung, dass sie und Speed-Spezialist Christian Walder (34) kommendes Jahr Eltern werden, haben die beiden Ja zueinander gesagt.

Am Mittwoch haben Venier und Walder – umgeben von ihren Liebsten – auf der Stöttlalm bei Innsbruck geheiratet. «Zwei Seelen, ein Herz. Für immer dein», schreibt sie zu Hochzeitsfotos, die sie auf Instagram postet. Zahlreiche ehemalige Teamkolleginnen sind unter den Hochzeitsgästen.

Welche das sind und mehr zur besonderen Liebesgeschichte von Venier und Walder erfährst du hier.