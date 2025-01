Saisonende für Ellenberger und Mettler

Für Andrea Ellenberger ist die Saison vorbei. Am Freitag stürzte Ellenberger im Training in Obdach (Ö) schwer und musste daher auf den Start am Riesenslalom in Semmering verzichten, wie Swiss-Ski mitteilte. Ellenberger wurde «für umfassende medizinische Untersuchungen in die Schweiz zurückgeflogen».

Am Samstag gibt es das bittere Update von Swiss-Ski. Die 31-Jährige erlitt eine Unterschenkel-Fraktur rechts, eine Knieverstauchung links sowie mehrere starke Prellungen. Ellenberger wurde noch am Unfalltag erfolgreich am Unterschenkel operiert, nun folgt eine mehrmonatige Reha, wodurch Ellenberger in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten kann.

Andrea Ellenberger verpasst nach ihrem Trainingssturz den Rest der Saison. Foto: keystone-sda.ch

Am Samstagnachmittag folgt dann bereits die nächste Hiobsbotschaft aus dem Schweizer Team. Josua Mettler (26), der am Freitag im Abfahrtstraining in Bormio gestürzt war, hat sich an beiden Knien verletzt. Auf beiden Seiten hat sich der St. Galler das vordere Kreuzband, das Innenband sowie den Innenmeniskus gerissen. Die Saison ist damit auch für den Europacup-Gesamtsieger von 2023 gelaufen. «Eine Operation beider Kniegelenke ist unumgänglich und bereits für nächste Woche geplant», wird Walter O. Frey, der bei Swiss-Ski verantwortliche Arzt, in der Verbandsmitteilung zitiert.