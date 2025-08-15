vor 40 Minuten

Ex-Ski-Ass überrascht mit Baby-News

Überraschende Baby-News von zwei Ex-Ski-Assen. Die einstigen Technikspezialisten Resi Stiegler (39) und Ehemann David Ketterer (32) erwarten ihr drittes Kind. «Die Mädchenbande wächst», schreibt die Amerikanerin auf Instagram und präsentiert stolz ihren Babybauch. Ihre beiden Töchter Rosi (3) und Romi (1) bekommen eine kleine Schwester.

Die Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Aufregend! Es ist so einfach», kommentiert etwa Ex-Teamkollegin Julia Mancuso (41) zusammen mit einem tränenlachenden Smiley und einem Herz. Sie weiss, wovon sie spricht, denn Mancuso ist selber Dreifach-Mami. Auch Marie-Michèle Gagnon (36) oder Lindsey Vonn (40) drücken unter dem Posting ihre Freude aus.

