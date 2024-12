Vonn gibt am Wochenende ihr Comeback

Seit der Ankündigung ihres Comebacks warten die Ski-Fans auf den ersten Renneinsatz von Lindsey Vonn (40). Schon länger ist klar, dass sie vor einer Rückkehr in den Weltcup zunächst FIS-Rennen bestreiten muss. Auch die Absichten, dies in Copper Mountain (USA) zu tun, waren bekannt.

Erstmals seit 2019 bestreitet Lindsey Vonn am Wochenende zwei Speedrennen. Foto: Sven Thomann

Nun ist es fix, dass sie am kommenden Wochenende dort starten wird. Wie Paul Kristofic, Cheftrainer des amerikanischen Ski-Teams, der Nachrichtenagentur AP bestätigt, wird Vonn am Samstag und Sonntag wie geplant die Abfahrt und den Super-G bestreiten. Es sind ihre ersten Rennen seit 2019. Für ihre Rückkehr in den Weltcup peilt die Ski-Queen die Rennen kurz vor Weihnachten in St. Moritz GR (21./22. Dezember) an.