Ex-Ski-Ass überrascht mit Baby-News
Überraschende Baby-News von zwei Ex-Ski-Assen. Die einstigen Technikspezialisten Resi Stiegler (39) und Ehemann David Ketterer (32) erwarten ihr drittes Kind. «Die Mädchenbande wächst», schreibt die Amerikanerin auf Instagram und präsentiert stolz ihren Babybauch. Ihre beiden Töchter Rosi (3) und Romi (1) bekommen eine kleine Schwester.
Die Glückwünsche aus dem Skizirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Aufregend! Es ist so einfach», kommentiert etwa Ex-Teamkollegin Julia Mancuso (41) zusammen mit einem tränenlachenden Smiley und einem Herz. Mancuso weiss, wovon sie spricht, denn sie ist selber Dreifach-Mami. Auch Marie-Michèle Gagnon (36) oder Lindsey Vonn (40) drücken unter dem Posting ihre Freude aus.
Eine Schweizer Ex-Konkurrentin konnte hingegen persönlich gratulieren. Um wen es sich handelt und wieso Stiegler zuletzt mit ihrer Familie in Saas-Fee VS war, erfährst du hier.
Ex-Ski-Stars freuen sich über ihr zweites Kind
Die italienische Ski-Familie hat Zuwachs bekommen. Manuela Mölgg (41) und Werner Heel (43) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Söhnchen Max hat am 6. August das Licht der Welt erblickt. Auch der grosse Bruder Ben (4) freut sich über dessen Geburt.
Unter dem Posting häufen sich die Glückwünsche von anderen Ski-Stars. Auch der stolze Onkel Manfred Mölgg (43) drückt seine Freude aus. Seine Schwester und Heel gehen seit 2009 gemeinsam durchs Leben.Wieso sie ihn am Anfang verflucht hat und wie er dennoch ihr Herz erobert hat, erfährst du hier.
Felix Neureuther verrät Name seines Kindes
«Ein Geschenk des HImmels!» Mit diesen Worten machte das Wintersport-Traumpaar Felix (41) und Miriam (35) Neureuther bereits im März die Geburt seines vierten Kindes publik.
Nun verrät der ehemalige Skistar in einem Interview mit der «Bunte» das Geschlecht und den Namen des Kindes. Der kleine Junge wurde auf den Namen Mats getauft und ist das jüngste Geschwisterchen von Matilda (7), Leo (5), und Lotta (3). Ob die Familienplanung jetzt abgeschlossen ist, lässt Felix Neureuther aber offen: «Das wird sich alles zeigen. Stand jetzt sind wir sehr glücklich, so wie es ist.»
ÖSV-Ass tritt zurück
Die amtierende Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier (31) hat genug vom Skirennsport. Die Österreicherin tritt zurück.
Die Verkündung des Abgangs kommt nicht aus heiterem Himmel. Wie es dazu kam, erfährst du hier.
Venier steht vor dem Rücktritt
Die amtierende Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier (31) kurbelt die Gerüchteküche mächtig an. Nur wenige Tage nachdem die Tirolerin am Wochenende ihre Verlobung mit Christian Walder (94 Weltcuprennen) bekanntgegeben hat, kündigt sie für Donnerstag eine Pressekonferenz zu ihrer sportlichen Zukunft an.
Für die österreichischen Medien ist klar: Die dreifache Weltcupsiegerin wird ihre Profilaufbahn nach dem Karrierehöhepunkt im Februar mit dem Super-G-Titel und der Bronzemedaille in der Team-Kombi an der Heim-WM in Saalbach beenden. Wieso ein Rücktritt Sinn ergeben würde, erfährst du hier.
Ellenberger lässt Saison aus
«Keine Rennen für mich in der Saison 2025/26.» Das schreibt die Schweizer Skirennfahrerin Andrea Ellenberger auf Instagram. Die 32-Jährige hat sich bei einem Trainingssturz Ende Dezember 2024 eine Unterschenkel-Fraktur im rechten Bein zugezogen und befindet sich seither in der Reha. An Weltcup-Rennen ist nicht zu denken: «Das Bein heilt, aber ich habe immer noch viel Metall drin. Daher ist es aus meiner Sicht nicht möglich, auf dem Level Ski zu fahren, auf dem ich möchte.» Besagtes Metall werde frühestens Ende Jahr entfernt, weshalb sie die kommende Saison auslässt: «Ich bin mir bewusst, welche Konsequenzen das für meine Karriere hat, und dass es ein schwieriger Weg wird.»
Sie verkündet zudem, dass sie «in zwei Wochen einen neuen Job» antreten werde, sagt aber nicht, worum es sich dabei handelt. Ausserdem wird sie ihren Master in Psychologie abschliessen und im Herbst ein Studium in Sportpsychologie beginnen. Abschliessend schreibt sie: «Es passiert gerade viel in meinem Leben. Aber das Wichtigste im Moment ist, mir eine Pause zu gönnen. Die psychische Belastung der letzten Monate war enorm. Nur die Zeit wird zeigen, wohin mich mein Weg führen wird.»
Ex-Ski-Star gibt überraschend TV-Job auf
Nach ihrem Rücktritt 2008 ist die Österreicherin Alexandra Meissnitzer (52) dem Skisport erhalten geblieben. Beim ORF kam die Doppel-Weltmeisterin von 1999 (Super-G und Riesenslalom) als Kamerafahrerin, Co-Kommentatorin und Expertin zum Einsatz. Doch damit ist nun Schluss. Nach 17 Jahren gibt Meissnitzer diesen Job auf. Es sei ein sehr grosser Schritt, sagt sie in einem ORF-Beitrag. «Aber gefühlsmässig ist es der richtige Zeitpunkt.»
Aber auch dieses Mal wird sie dem Sport wohl nicht komplett den Rücken drehen. Denn Meissnitzer könnte beim Weltskiverband anheuern. Gemäss ORF verhandelt sie derzeit mit FIS-Präsident Johan Eliasch (63) über einen Job im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Sollte sich die Möglichkeit bieten, dass sie dort etwas bewegen könne im Sinne des besseren Miteinanders im Skisport, «dann wäre es eine sehr schöne neue Aufgabe für mich», so Meissnitzer.
ÖSV-Speed-Ass hat still und heimlich Ja gesagt
In Österreichs Ski-Team haben die Hochzeitsglocken geläutet. Und das still und heimlich. Speedspezialist Daniel Hemetsberger (34) hat Ja zu seiner langjährigen Freundin gesagt. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Familienkreis statt. Fotos von diesem besonderen Tag hat Hemetsberger keine veröffentlicht.
Allerdings wollte er daraus gar kein grosses Geheimnis machen. «Ich wollte es nicht geheim halten, es gab dann einen ziemlichen Dorf-Funk», verrät er der «Tiroler Tageszeitung». Wie dieser aussah? «Meine Mama wurde gefragt, was da los ist», erklärt er der Zeitung schmunzelnd.
Welche Ski-Asse in diesem Sommer ebenfalls geheiratet haben und wann bei Hemetsberger die grosse Feier folgt, erfährst du hier.
Ski-Star Zubcic hat sich verlobt
Die vergangene Saison lief für Ski-Ass Filip Zubcic (32) nicht so wie gewünscht. In seiner besten Disziplin Riesenslalom schaffte er es im Weltcup nur auf den neunten Rang, auch an der WM in Saalbach ging er leer aus. Grossen Grund zur Freude hat der Kroate dafür nun abseits der Rennpiste.
Wie Zubcic auf Instagram verkündet, haben sich er und seine Freundin Ana Vukoja verlobt. «Yesssss», schreibt der dreifache Weltcupsieger zu den süssen Schnappschüssen. In den Kommentaren gratulieren neben zahlreichen Fans auch Skistars wie Slalom-Vizeweltmeister Atle Lie McGrath (25) und Luca De Aliprandini (34) – der seinerseits mit Michelle Gisin (31) verlobt ist.
Ski-Exotin beendet Karriere
Die Ski-Exotin Sabrina Simader gibt im Alter von 27 Jahren ihren Rücktritt auf Instagram bekannt. Die Kenianerin, die insgesamt 24 FIS-Punkte ergattern konnte, habe keine Kraft mehr sich finanziell auf die Saison vorzubereiten. «Auch kamen einige unerwartete Dinge ans Licht, sodass es für mich ehrlich gesagt klar war, dass ich das nicht mehr tragen und verantworten möchte», schreibt Simader. Mehr ins Detail geht sie bei diesem Punkt in ihrem Statement aber nicht.
Sie bedankt sich bei ihren Eltern und all ihren Freunden und Sponsoren für die Unterstützung. Sie hofft, dass sie ein paar inspirierende Spuren in den Herzen hinterlasse: «Ich freue mich auf die neuen Generationen und Persönlichkeiten, die auch ausserhalb der Norm sind und auf ihre eigene Art aussergewöhnlich sind.»
Franz besucht seinen Unglücksort
Mitte November 2022 hat sich das Leben von Max Franz (35) von einer Sekunde auf die andere geändert. Bei einem Trainingssturz brach sich der österreichische Speedspezialist beide Beine. Zweieinhalb Jahre später kämpft er noch immer für sein Comeback. Und hat nun den Ort besucht, an dem das Unglück passierte: Copper Mountain (USA). «Ich wollte mir die Stelle nochmals ansehen, um den Sturz auch anständig zu verarbeiten», sagt er gegenüber der «Krone» über den Grund für die Reise. Er habe sich im Vorfeld schon gefragt, was das mit ihm machen werde. «Aber es war okay. Ich hatte keine negativen Gefühle.»
Nun richtet sich sein Fokus wieder auf das grosse Ziel Comeback. Nachdem er bei der WM im Februar als Vorfahrer zum Einsatz kam, will er im nächsten Winter wieder im Weltcup starten. «Ich bin überzeugt, dass es funktionieren wird», sagt Franz. «Mental ist es sicherlich eine Herausforderung, wenn man das erste Mal wieder im Starthaus steht, aber das kann man sich erarbeiten.» Ob er beim Speed-Auftakt schon dabei sein wird, wird sich zeigen. Dieser steigt am 27. November mit einem Super-G – ausgerechnet in Copper Mountain.