Meillard in Bormio nicht am Start

Es ist ein Dämpfer für das Schweizer Ski-Team vor den anstehenden Rennen in Bormio (It): Loïc Meillard (28) wird bei den Wettkämpfen vom kommenden Wochenende nach Blick-Informationen nicht an den Start gehen. Belastungssteuerung führt zum Entscheid, den Super-G am Sonntag auszulassen. Die Abfahrt am Samstag wäre sowieso kein Thema gewesen.

Meillard laboriert seit Saisonstart an einer Rückenverletzung herum. Ende Oktober hatte er sich in Sölden (Ö) beim Einfahren einen Riss in der Bandscheibenhülle zugezogen. Da sein lädierter Rücken am letzten Wochenende auf der ramponierten Piste in Alta Badia zusätzlich strapaziert wurde, braucht er jetzt eine Pause.

Für die Speed-Rennen in Bormio, wo Meillard vor zwei Jahren im Super-G noch den dritten Platz einfahren konnte, ist der Neuenburger darum noch nicht bereit.