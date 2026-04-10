Zwei Ski-Teamkollegen landen auf dem OP-Tisch

Zahlreiche Nationen beklagen in der abgelaufenen Saison verletzte Ski-Asse. Von Gut-Behrami über Bassino bis Vonn sind auch grosse Namen dabei. Während einige so früh ihren Winter beenden mussten, hats andere erst gegen Ende erwischt. Das Verletzungsprotokoll.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Verletzungshexe schlägt im Ski-Weltcup immer wieder zu

Viele Nationen sind betroffen, darunter die Schweiz, Österreich und Italien

Für einige Ski-Asse endete die Saison früh, andere haben sich erst gegen Ende verletzt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Thibaut Favrot

Im ersten Riesenslalom des Winters hat Thibaut Favrot (31) mit Rang 5 sein zweitbestes Karriere-Resultat herausgefahren. Nur noch einmal – als Achter in Beaver Creek (USA) – kommt er annähernd an dieses Ergebnis heran. Danach scheidet er dreimal aus und fährt dreimal knapp in die Top 30. Auch Olympia findet ohne den französischen Riesenslalom-Spezialisten statt. Während der ganzen Saison hatte Favrot mit Hüft- und Rückenschmerzen zu kämpfen. Angefangen hat das bereits letzten Sommer. Damals lässt er sich fit spritzen, nun hat er sich für eine Operation entschieden. Nach dem Eingriff an der Hüfte wird er rund zwei Monate ausfallen. «Ziel ist es, Ende Juni, Anfang Juli auf dem Gletscher wieder dabei zu sein», meint Favrot gegenüber der Zeitung «Le Dauphiné libéré»

Blaise Giezendanner

Auch Favrots Teamkollege Blaise Giezendanner (34) ist nach dem Saisonende auf dem Operationstisch gelandet. Auf Instagram offenbart der Speedspezialist: «Seit Beginn der Saison bin ich mit Meniskusrissen Ski gefahren.» Nur dank Medikamenten konnte er trainieren oder bei Rennen starten. Nun teilt Giezendanner ein Foto, das ihn im Spital zeigt. «Nicht das Saisonschlussfoto, das ich gerne geteilt hätte, aber ein notwendiger Schritt.» Der Eingriff bedeute eine kurze Pause. Aber sein Ziel hat der Franzose bereits ins Auge gefasst: «Stärker zurückkommen, mit einem gesunden Knie, und das Skifahren ohne Schmerzen geniessen.»

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Kajsa Vickhoff Lie

«Ich bin am Boden zerstört, dass mein letztes Rennen in einer Operation endete», schreibt Kajsa Vickhoff Lie (27) auf Instagram. Dazu postet die Norwegerin ein Foto, das sie im Spitalbett zeigt. Beim Weltcupfinal ist sie im Super-G ausgeschieden. «Ich habe versucht, das nächste Tor zu erreichen, mein Aussenski ist weggerutscht und mein Knie unglücklicherweise eingeklemmt worden», schildert Vickhoff Lie. Sie habe zunächst gedacht, es sei nichts passiert. Doch Untersuchungen ergaben, dass ein grosses Stück Knorpel herausgerissen wurde. Mittels Operation wurde das repariert. Der Eingriff sei gut verlaufen, meint die Speedspezialistin, die in den nächsten sechs Wochen mit Krücken unterwegs sein wird. «Ich versuche es zu akzeptieren und nach vorne zu schauen», so Vickhoff Lie. «Aber ich bin kein besonders guter Mensch, wenn ich nicht aktiv sein und mich bewegen kann.»

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Anuk Brändli

Bei einem Einfädler im ersten Lauf des Slaloms von Spindlermühle (Tsch) im Januar verletzt sich Anuk Brändli (22). Sie reisst sich das Syndesmoseband. Deswegen ist das Schweizer Slalom-Talent zwischenzeitlich mit Krücken unterwegs. «Ich tue alles, was ich kann, um so schnell wie möglich wieder fit zu sein», gibt sich Brändli auf Social Media kämpferisch. Nun teilt sie ein Gesundheitsupdate – und das ist leider alles andere als positiv. Zwar schreibt Brändli zunächst, dass sie die Reha durchgezogen und von den Ärzten die Erlaubnis für die Rückkehr auf die Ski bekommen hat. «Es fühlte sich grossartig an – auch wenn es nicht schmerzfrei war.» Und dann das. «Am zweiten Tag zurück auf dem Schnee habe ich die Ski unglücklich gekreuzt und zu viel Druck auf den Ski ausgeübt», erzählt Brändli. Dabei passierts. «Ich habe mir erneut das Syndesmoseband gerissen – dieses Mal sogar noch schlimmer.» Damit ist ihre Saison zu Ende und Krücken werden für den nächsten Monat wieder zu ihren täglichen Begleitern. «Das Leben ist hart – gewöhn dich dran», fasst sie zusammen. Brändli hat in diesem Winter ihre ersten Weltcuppunkte eingefahren, ihr Bestresultat erreichte sie mit Platz 14 im Courchevel-Slalom.

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Maryna Gasienica-Daniel

13 Hundertstel fehlen Maryna Gasienica-Daniel (32) an den Olympischen Spielen zu Riesenslalom-Silber. Nun erlebt die Polin den nächsten bitteren Moment in dieser Saison. Wie sie auf Instagram mitteilt, hat sie sich im Super-G von Soldeu (And) ohne Sturz das Kreuzband gerissen. Passiert ists bei einer flachen Landung, bei der sie hart aufgekommen ist. «Ich bin sehr traurig und versuche immer noch, das zu verarbeiten und zu akzeptieren», schreibt Gasienica-Daniel. Und fügt an, es sei eine neue Herausforderung für sie. «Aber wenn ich etwas anpacke, dann gebe ich immer alles und arbeite hart daran, besser zu werden. Drückt mir die Daumen.» Für die Polin ist es nicht die erste schwere Verletzung. Vor sieben Jahren hat sie sich das Schienbein gebrochen.

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Priska Ming-Nufer

Während der Abfahrt in Soldeu (And) verletzt sich Priska Ming-Nufer (34). Sie hat nach dem Rennen Schmerzen im rechten Knie verspürt und diese medizinisch abklären lassen. Dabei ist herausgekommen, dass sich Ming-Nufer einen Teilabriss des Aussenmeniskus zugezogen hat. Die Schweizerin muss sich einer Operation unterziehen und wird in diesem Winter keine Rennen mehr bestreiten.

Ricarda Haaser

Am letzten Tag des Februars stürzt Ricarda Haaser (32). Im Super-G von Soldeu (And) wird ihr eine Landung zum Verhängnis. Es reisst ihr die Beine auseinander, sie knickt ein und kann den Sturz nicht mehr verhindern. Kurz darauf bekommt die Österreicherin die bittere Diagnose Fraktur des linken Schienbeinkopfes. Damit ist ihre Saison vorzeitig vorbei.

0:11 Während Blanc-Interview: Österreicherin Haaser stürzt in Soldeu schwer

Luis Vogt

Luis Vogt (24) gilt als Zukunftshoffnung der deutschen Speedfahrer. Mit Platz 8 in Kitzbühel (Ö) hat er diesen Winter ein Ausrufezeichen gesetzt. Trotzdem durfte er nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen – Deutschland hatte sein Aufgebot schon vor der Abfahrt auf der Streif bekanntgegeben. Und zu dem Zeitpunkt hatte Vogt die Kriterien noch nicht erfüllt. Nun ist die Saison des Speedspezialisten vorzeitig vorbei. Ausgerechnet vor den Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen (De) verletzt er sich. Er zieht sich im zweiten Training auf der Kandahar ohne Sturz eine Überdehnung des Kreuzbandes im rechten Knie zu. «Das ist extrem bitter und ärgerlich gerade vor meinem Heimrennen, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe», wird Vogt in einer Mitteilung des deutschen Skiverbandes zitiert. Eine Operation ist nicht nötig.

Elian Lehto

Ebenfalls im Training auf der Kandahar erwischt es Elian Lehto (25). Der Finne, der mit den Schweizern trainiert, stürzt heftig und muss mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Dort wird Lehto auf der Intensivstation behandelt, denn seine Lunge ist kollabiert. Er erleidet Verletzungen im Brustbereich und an einem unteren Gliedmass, die eine Überwachung im Spital erfordern, wie sein Teamarzt mitteilt. «Die Verletzungen sind jedoch nicht lebensbedrohlich, er kommuniziert normal. Sein Zustand wird überwacht, und Entscheidungen über weitere Behandlungen werden in den kommenden Tagen getroffen.»

Giada D'Antonio

Ohne vorher je ein Europacup-Rennen absolviert zu haben, hat Giada d'Antonio im Dezember ihr Weltcup-Debüt gegeben. Die 16-jährige Italienerin gilt als grosses Talent. Nach drei Einsätzen ohne zählbares Resultat hat sie gar ein Olympia-Aufgebot bekommen. Im Slalom der Team-Kombi ist sie ausgeschieden. Nun verpasst sie den Rest der Spiele zu Hause. Wie der italienische Skiverband Fisi am Valentinstag mitteilt, hat D'Antonio im Riesenslalom-Training an einem Tor angehängt und ist heftig gestürzt. Erste Untersuchungen ergeben eine Verstauchung des rechten Knies sowie den Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Wenige Stunden später bestätigen weitere Abklärungen den Verdacht. Für D'Antonio ist die Saison vorbei, sie muss sich einer Operation unterziehen.

Jasmine Flury

An den Olympischen Spielen schlägt das Verletzungspech bei Jasmine Flury (32) zu. Sie zieht sich in der Abfahrt der Team-Kombi beim Sprung in den Tofanaschuss einen Teilriss des Innenbandes am linken Knie sowie eine Knochenprellung am Schienbeinkopf zu. Eine Operation ist nicht nötig, auch ihre Saison ist noch nicht zwingend zu Ende. Je nach Heilungsverlauf ist es möglich, dass Flury noch einmal ins Renngeschehen eingreifen kann.

Henrik von Appen

In der Abfahrt von Crans-Montana VS stürzt Henrik von Appen (31). Was genau passiert, fangen die TV-Kameras nicht ein – nach einem Schnitt liegt der Chilene auf der Piste. Er muss mit dem Helikopter abtransportiert werden. Mit diesem Sturz platzt sein Traum von der vierten Teilnahme an Olympischen Spielen. «Mein Körper ist zu sehr geschädigt, um um Medaillen zu kämpfen, was für mich den olympischen Geist ausmacht», schreibt von Appen auf Instagram, ohne betreffend seiner Verletzungen ins Detail zu gehen. Gemeinsam mit seinem Team habe er deswegen beschlossen, seine olympischen Ambitionen aufzugeben und auch seine Saison vorzeitig zu beenden. «Dieser Sport ist brutal.» Statt Olympia stehen nun eine Operation und Reha auf dem Programm. «Ein Weg, den ich schon mehrmals gegangen bin», so der Chilene, der sich etwa im Dezember 2023 das Kreuzband gerissen hatte. «Ich verlasse diese Saison mit hoch erhobenem Kopf und bin stolz auf alles, was ich erreicht habe.»

Lindsey Vonn

Sechs Fahrerinnen starten zur Abfahrt in Crans-Montana VS, drei von ihnen stürzen – dann wird das Rennen abgebrochen. Auch Lindsey Vonn (41) landet heftig in den Fangnetzen. Danach ist ihr anzusehen, dass sie Schmerzen im Knie hat. Drei Tage später gibt die Amerikanerin ihre Diagnose bekannt. Sie hat sich das Kreuzband gerissen und mehrere Knochenprellungen erlitten. Ihren Olympia-Traum will sie deswegen nicht aufgeben. Sie werde in der Abfahrt starten, meint Vonn. «Das ist mein grosses Ziel.» Sie sei bereits wieder auf den Ski gestanden und das habe sich gut angefühlt. Schmerzen habe sie nur nach dem Sturz gespürt, inzwischen habe sie keine mehr. Tatsächlich steht Vonn in der Olympia-Abfahrt am Start. Und erlebt anstelle eines Happy Ends einen Albtraum. Nach rund 13 Fahrsekunden stürzt sie heftig. Und zieht sich einen komplizierten Schienbeinbruch zu.

0:44 Schreck-Moment: Vonn stürzt in der Abfahrt und bleibt lange im Netz hängen

Adrian Smiseth Sejersted

Im Training zur Abfahrt von Crans-Montana VS stürzt Adrian Smiseth Sejersted (31). Dabei zieht sich der Norweger eine Teilausrenkung des Schultergelenkes zu. Damit bangt Sejersted um die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Noch ist diese nicht ausgeschlossen. «Die Situation wird täglich neu bewertet», so der norwegische Mannschaftsarzt. Letztlich kann er bei den Winterspielen starten.

Marco Kohler

Auf der Streif verletzt sich Marco Kohler (28) schwer. Schon als er im Ziel ankommt, fasst er sich ans Knie. Wenig später werden die Befürchtungen wahr. «Es ist hart, das mitzuteilen», schreibt er auf Instagram. «Ich habe mein rechtes Kreuzband gerissen.» Besonders bitter: Für ihn ist es bereits der dritte Kreuzbandriss seiner Karriere. Er muss sich einer Operation unterziehen. Gleichzeitig wird die Time-Out-Phase genutzt, um mit einem zweiten Eingriff eine alte Verletzung im anderen Knie zu behandeln. Kohler gibt sich kämpferisch: «Der Weg zurück wird nicht einfach werden, aber aufgeben war nie eine Option. Rückschläge definieren mich nicht, sondern wie ich darauf reagiere.»

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Alexander Schmid

Erst in diesem Winter hat Alexander Schmid (31) nach einem Kreuzbandriss sein Comeback gegeben. Nun hat sich der deutsche Technik-Spezialist erneut verletzt. Bei einem FIS-Rennen Mitte Januar zog sich Schmid einen Bruch am Knöchel zu. Mit Krücken und Schiene am Fuss ist er bei der Kleiderausgabe für die Olympischen Spiele (6. bis 22. Februar) erschienen. Ob der Parallel-Weltmeister von 2023 bis zum Saison-Highlight wieder fit wird, ist offen. Schmid ist allerdings zuversichtlich. Gemäss deutschen Medien haben ihm drei Spezialisten gesagt, dass eine Genesung bis zu den Olympia-Rennen möglich ist. Und tatsächlich bestreitet er den Olympia-Riesenslalom.

Magdalena Egger

Bitter endet das Heimrennen in Zauchensee für Magdalena Egger (24). Die Österreicherin stürzt in der Abfahrt und verletzt sich schwer am rechten Knie. Mit dem Helikopter wird sie für genauere Abklärungen ins Spital geflogen. Dort folgt die brutale Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes, Einriss des Seitenbandes sowie Quetschung des Aussenmeniskus. Egger muss sich einer Operation unterziehen, ihre Saison ist damit zu Ende. Und das nur einen Monat, nachdem sie in St. Moritz GR als Zweite ihren ersten Podestplatz herausgefahren hat.

Katharina Liensberger

Kaum hat das neue Jahr begonnen, schlägt die Verletzungshexe wieder zu. Im Riesenslalom-Training am 2. Januar stürzt Katharina Liensberger (28) und verletzt sich dabei schwer am rechten Knie. Ein MRT führt zur bitteren Diagnose Fraktur des Schienbeinkopfes sowie ein Meniskus- und Innenbandriss. Das teilt der österreichische Skiverband mit. Ihre Saison ist damit vorzeitig vorbei.

Nejc Naralocnik

Im März hat Nejc Naralocnik (26) in der Abfahrt von Kvitfjell (No) mit Platz 7 überrascht. Neun Monate später gehört er zu den Opfern auf der Saslong. In der Original-Abfahrt stürzt der Slowene nach dem Sprung über die Kamelbuckel. Zwar steht er danach auf und fährt ins Ziel. Dabei greift er sich aber immer wieder ans Knie. Untersuchungen ergeben, dass er sich eine Impressionsfraktur im hinteren Bereich des Schienbeinkopfes zugezogen hat. Naralocnik hat Glück im Unglück, die Verletzung braucht keine Operation. Allerdings fällt er mindestens sechs Wochen aus.

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Fredrik Möller

In der ersten Gröden-Abfahrt sorgt Fredrik Möller für einen Schreckmoment. Nach einem starken Start kommt er mit Rücklage über einen Sprung und knallt mit dem Rücken auf die Piste. Er rutscht noch einige Meter hinab und bleibt dann liegen. Trotz Heftigkeit des Sturzes kommt der Norweger vergleichsweise glimpflich davon. Er hat sich einige Zähne abgebrochen und ein paar kleine, aber stabile Brustwirbel-Frakturen erlitten. «Der Arzt sagt, ich sollte nach 30 Tagen wieder in Bewegung kommen können, also Daumen drücken für Olympia», schreibt Möller am Tag nach dem Sturz auf Instagram. Und tatsächlich steht er Ende Januar beim Super-G von Kitzbühel wieder am Start. Nur um dann im ersten Training für die Olympia-Abfahrt erneut zu stürzen. Dabei kugelt sich der Norweger die Schulter aus. Von einem Olympia-Start hält ihn das nicht ab. In der Abfahrt ist er zwar nicht dabei, aber im Super-G fährt er auf Rang 8.

0:18 Schlitten bringt ihn ins Ziel: Schwerer Sturz von Möller überschattet Gröden-Abfahrt

Nicolò Molteni

Letzten Winter ist Nicolò Molteni (27) in der Abfahrt von Kvitfjell (No) 14. geworden und hat im Super-G von Gröden (It) Platz 16 herausgefahren. In diesem Jahr wird dem Italiener die Saslong in der Sprint-Abfahrt zum Verhängnis. In der Ciaslat stürzt er und verletzt sich dabei schwer. «Die Untersuchungen nach meinem Sturz haben ergeben, dass ich mir das vordere Kreuzband gerissen habe», schreibt Molteni auf Instagram. Und fügt an: «Nicht gerade das beste Weihnachtsgeschenk.» Damit ist sein Traum von der Olympia-Teilnahme zu Hause geplatzt.

Giovanni Borsotti

Zu seinem 35. Geburtstag am 18. Dezember bekommt Giovanni Borsotti ein schmerzhaftes Geschenk. Im Riesenslalom-Training rutscht er weg, reisst eine Stange aus und versucht anschliessend, dem folgenden Tor auszuweichen. «Falsche Entscheidung», wie er auf Instagram schreibt. Denn bei dieser Aktion verletzt er sich. Er zieht sich einen Riss der Adduktorensehne sowie eine Bauchmuskelzerrung zu. Eine Operation sei von Anfang an nicht infrage gekommen, meint Borsotti weiter, denn «sie hätte mich mindestens Monate vom Schnee ferngehalten». Er setzt auf eine konservative Behandlung mit dem Ziel, im Januar auf die Ski zurückzukehren. Dass er jetzt pausieren müsse, sei nicht einfach zu akzeptieren. Aber Borsotti gibt sich kämpferisch: «Ich lasse mich nicht unterkriegen. Solche Dinge gehören leider dazu.»

0:36 An seinem Geburtstag: Italiener verletzt sich bei Trainings-Missgeschick

Felix Hacker

Felix Hacker (26) hat schon während der Trainingsfahrt auf der Ciaslat nach einer harten Landung ein ungutes Gefühl im Knie, kann aber ins Ziel fahren. Doch tags darauf werden die Schmerzen immer stärker. Ein MRT schafft Klarheit: Meniskusriss im linken Knie. «Die Diagnose ist natürlich extrem bitter», wird Hacker in der Mitteilung des österreichischen Skiverbandes zitiert. Für Hacker ist es die zweite schwere Verletzung 2025. Im Januar hatte er sich im Kitzbühel-Training einen Kreuzband- sowie Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Zunächst hiess es, dass Hacker für unbestimmte Zeit ausfällt. Mitte Januar – rund einen Monat nach der Verletzung – gibt Hacker sein Comeback.

Stefan Eichberger

Auch Stefan Eichberger (25) verletzt sich im Training auf der Saslong schwer. Er kassiert beim zu kurzen Sprung über die Kamelbuckel einen heftigen Schlag aufs rechte Knie. Die Schmerzen sind so gross, dass die österreichische Speed-Hoffnung ihre Fahrt abbrechen muss. Wenige Stunden später bekommt Eichberger die bittere Diagnose, die seine Saison beendet. Er hat sich das Kreuzband sowie den Meniskus gerissen und muss sich einer Operation unterziehen. Diese verläuft gut, wie er wenige Tage später auf Instagram schreibt. Er sei nun zu Hause und der schwierige Teil beginne. «Ich arbeite jeden Tag, Schritt für Schritt, an meinem Comeback. Und ihr könnt euch sicher sein: Ich werde noch stärker als zuvor zurückkommen», verspricht Eichberger.

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Michelle Gisin

Im zweiten Training für den Speed-Auftakt in St. Moritz passierts. Im untersten Streckendrittel stürzt Michelle Gisin (32) nach einem Verschneider heftig. Mit dem Helikopter wird die Engelbergerin ins Spital geflogen. Und muss wegen einer Verletzung an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand noch am gleichen Tag operiert werden. Daneben zieht sich Gisin auch eine schwere Verletzung im linken Knie zu. Sie erleidet einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes. Damit wird sie in diesem Winter keine Rennen mehr bestreiten.

0:37 Schwerer Sturz im Training: Gisin wird von der Corviglia heftig abgeworfen

Rok Aznoh

Bei der ersten Abfahrt der Männer in diesem Winter sorgt Rok Aznoh (23) für einen Schreckmoment. Nach einem Fehler in der Linkskurve landet der Abfahrts-Juniorenweltmeister von 2023 mit 110 km/h im Fangnetz. Er ist beim Abtransport mit dem Rettungsschlitten ansprechbar. Obwohl der Slowene bei seinem Sturz den Helm verloren hat, kommt Aznoh ohne gravierende Kopf- und Nackenverletzungen davon. Dennoch gibts für ihn eine niederschmetternde Diagnose. Das vordere Kreuzband im rechten Knie ist gerissen und seine Saison damit vorbei.

0:27 Über 20 Minuten Unterbruch: Horror-Sturz überschattet Abfahrt auf der Birds of Prey

Corinne Suter

Eine Woche vor dem Speed-Auftakt in St. Moritz GR stürzt Corinne Suter (31) im Training. Bei rund 90 km/h erwischt sie in der Kompression einen Schlag, ihre Ski kreuzen sich und Suter kann den Sturz nicht mehr verhindern. Der Airbag löst sofort aus, sie landet nicht im Netz, sondern steht danach auf und fährt selber ins Ziel. Suter kommt im Vergleich zu anderen glimpflich davon. Sie erleidet einen Muskelfaserriss im linken Unterschenkel, eine Prellung des linken Kniegelenks und eine Fraktur im Rückfussbereich rechts. Die Schwyzerin muss rund einen Monat pausieren. Wenige Tage nach dem Sturz schreibt Suter auf Instagram: «So habe ich mir den Saisonstart definitiv nicht vorgestellt.» Sie habe Prellungen und Schmerzen so ziemlich überall. Aber nach jedem Tief komme ein Hoch. Sie verspricht: «Ich gebe alles, ich muss so schnell wie möglich wieder auf die Piste.» Anfang Januar gibt sie in Zauchensee ihr Comeback. Und fährt im Saisonendspurt gleich mehrfach aufs Podest.

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Lauren Macuga

Letzte Saison geht der Stern von Lauren Macuga (23) auf. Sie feiert im Super-G ihren ersten Weltcupsieg und gewinnt in dieser Disziplin WM-Bronze. Wenige Monate später landet auch sie im Spital. Die Amerikanerin zieht sich einen Kreuzbandriss zu. Ohne ein Rennen bestritten zu haben, geht ihre Saison vorzeitig zu Ende. Auf Instagram schreibt Macuga: «Breaking News. Ich bin es, die gebrochen ist. R.I.P. Kreuzband, ich sehe euch nächstes Jahr.»

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Neja Dvornik

Neja Dvornik (24) verletzt sich vor dem Slalom in Gurgl (Ö). Die Slowenin stürzt beim Einfahren und zieht sich dabei einen Bruch des rechten Schien- und Wadenbeins zu. Sie wird operiert, ihre Saison ist zu Ende. Ans Aufgeben denkt Dvornik nicht. Kurz nach ihrer Operation meldet sie sich aus dem Spital. Schreibt auf Instagram zu einem Foto: «Tag eins meines Comebacks! Ich bin unglaublich dankbar für all die Unterstützung und alle, die mir beistehen. Ich nehme es Tag für Tag – aber ich verspreche: Ich komme stärker zurück!»

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AJ Ginnis

Einen Tag vor dem Slalom in Gurgl (Ö) Ende November muss sich AJ Ginnis (31) einer Operation unterziehen. Wie der Grieche wenige Tage später erklärt, hat er sich bei einem Zwischenfall im Training das Syndesmoseband gerissen. «Die letzten Tage waren sehr emotional, aber ich bin zu folgendem Schluss gekommen: Sportler zu sein, ist ein Privileg, und niemand hat jemals behauptet, dass es einfach wäre», schreibt er auf Instagram. Und fügt an: «Letztendlich bin ich einfach dankbar für die Menschen in meinem Leben, die für mich da sind.» Sie werden ihn auch auf dem Weg zurück unterstützen. Denn Ginnis gibt sich kämpferisch. Sein Plan: Im Januar auf die Ski zurückkehren, um für die Olympischen Spiele im Februar zu 100 Prozent fit zu sein. Dazu kommt es nicht. Zwar steht der Grieche bei Olympia am Start, allerdings nur, um noch einen Lauf zu fahren und seine Karriere auf der grossen Bühne zu beenden.

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Lara Gut-Behrami

Am 20. November wird Lara Gut-Behrami (34) ein Trainingssturz in Copper Mountain (USA) zum Verhängnis. Die Tessinerin erleidet einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Meniskusriss im linken Knie. Der Traum von ihrer vierten Olympia-Teilnahme platzt. Und die Zukunft Gut-Behramis ist offen. Eigentlich wollte sie nach dieser Saison die Ski an den Nagel hängen. Nun behält sie sich ein Hintertürchen offen. Möglich, dass sie noch einmal zurückkommt, um nicht mit einer Verletzung abtreten zu müssen.

0:44 «Weiss ich erst nächstes Jahr»: Jetzt packt Lara selbst über die Verletzung aus

Katie Hensien

Die amerikanische Technik-Spezialistin Katie Hensien (26) stürzt kurz vor dem ersten Slalom des Winters im Training. Dabei bricht sie sich das linke Schienbein. Aber sie hat Glück im Unglück. Denn der Bruch ist weder verschoben, noch werden ihre Bänder in Mitleidenschaft gezogen. Damit braucht Hensien keine Operation. Und ihre Saison ist noch nicht vorbei. Denn im Januar gibt sie ihr Comeback.

Andreja Slokar

Ende März fährt die slowenische Technikspezialistin Andreja Slokar (28) erstmals in ihrer Karriere aufs Podest. Gut sieben Monate später verletzt sie sich im Training schwer. Slokar reisst sich das Kreuzband. Ein operativer Eingriff ist unumgänglich, ihre Saison ist gelaufen. «Ich hatte eine tolle Zeit und will einfach wieder diesen Moment erleben. Also machen wir dieses Comeback-Zeugs noch einmal, oder?», schreibt sie auf Instagram zu einem Spital-Foto. Denn bereits im Oktober 2022 hat sich Slokar schwer am Knie verletzt – und sich erfolgreich zurückgekämpft.

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Clarisse Brèche

Anfang November erwischt es Clarisse Brèche (24). Die Französin stürzt im Riesenslalom-Training und reisst sich dabei das Kreuzband im linken Knie. Sie muss sich einer Operation unterziehen. Und ihre Saison ist damit vorzeitig zu Ende. Besonders bitter: Bereits im Februar 2025 hat sich Brèche das Kreuzband gerissen – damals im anderen Knie.

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Marta Bassino

Noch bevor die Ski-Saison angefangen hat, schlägt die Verletzungshexe im italienischen Team zu. Im Training rutscht Marta Bassino (29) weg und zieht sich bei diesem Sturz einen Bruch des Schienbeinkopfs im linken Bein zu. Sie wird operiert und verpasst die Olympischen Spiele in der Heimat.

Marta Rossetti

Marta Rossetti (26) ist in den letzten Jahren eine der wenigen Italienerinnen, die im Slalom in die Punkte gefahren sind. Letzte Saison wird sie etwa in Are (Sd) Achte. Und dann das. Im Training reisst sie sich das Kreuzband und zieht sich einen Meniskusschaden zu. Noch bevor die Saison angefangen hat, ist sie für Rossetti schon vorbei. Besonders bitter: Wie schon 2021 verpasst sie auch in diesem Winter wegen eines Kreuzbandrisses die Olympischen Spiele.