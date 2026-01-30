Nebel und Schnee – wird das Wetter zum Spielverderber?

Nebel und Schneefall

Wie präsentiert sich das Wetter in Crans-Montana, nachdem es am Donnerstag ein Training verunmöglichte? Gemäss unserem Ski-Reporter Mathias Germann, der vor Ort ist, schneit es aktuell und hat Nebel. Dennoch ist das Rennen Stand jetzt von den Organisatoren bestätigt.

Sollte es letztlich doch nicht durchgeführt werden können, ist schon jetzt klar, dass es keine Programm-Anpassung im Wallis gibt. Wenn überhaupt würde die Abfahrt erst nach den Olympischen Spielen nachgeholt.