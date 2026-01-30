Nebel und Schnee – wird das Wetter zum Spielverderber?

Wie präsentiert sich das Wetter in Crans-Montana, nachdem es am Donnerstag ein Training verunmöglichte? Gemäss unserem Ski-Reporter Mathias Germann, der vor Ort ist, schneit es aktuell und hat Nebel. Dennoch ist das Rennen Stand jetzt von den Organisatoren bestätigt.
Sollte es letztlich doch nicht durchgeführt werden können, ist schon jetzt klar, dass es keine Programm-Anpassung im Wallis gibt. Wenn überhaupt würde die Abfahrt erst nach den Olympischen Spielen nachgeholt.
In fünf Abfahrten diesen Winter hat sich nur einmal eine Schweizerin in den Top 10 klassiert – Janine Schmitt als Fünfte in Zauchensee (Ö). Nun steht nach St. Moritz GR der zweite Heimauftritt auf dem Programm. Und nur zu gerne würden die Schweizerinnen ihren Fans ein gutes Resultat liefern. Ob der Exploit gelingt? Im einzigen Training ist Malorie Blanc als beste Einheimische auf Platz 9 gefahren. Sie geht heute mit der Nummer 27 ins Rennen. Und ist damit die vierte der acht Schweizerinnen, die startet. Als erstes gilts für Corinne Suter ernst, die trägt Startnummer 5.
5 Corinne Suter
17 Jasmine Flury
25 Priska Ming-Nufer
27 Malorie Blanc
28 Delia Durrer
29 Janine Schmitt
38 Jasmina Suter
39 Joana Hählen
Die Speed-Frauen gastieren zum zweiten Mal in dieser Saison in der Schweiz. Die Abfahrt in von Crans-Montana beginnt um 10 Uhr.