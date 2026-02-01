Ein Schweizer eröffnet das Heimrennen

Marco Odermatt (Startnummer 10) hat in dieser Saison drei von vier Abfahrtsrennen gewonnen. Nur in Kitzbühel wurde der Eidgenosse von dem Italiener Giovanni Franzoni geschlagen. Nun will er bei seinem Heimrennen und bei der Generalprobe wieder um den Sieg mitfahren. Neben ihm kämpfen noch neun weitere Schweizer um eine gute Platzierung. Den Anfang macht Justin Murisier mit der Startnummer eins, kann er die gute Piste ausnutzen. Auch Alexis Monney (6), Niels Hintermann (13), Franjo Von Allmen (15), Stefan Rogentin (17) wollen um die vorderen Plätze mitfahren. Ausserdem sind Alessio Miggiano (23), Lars Rösti (26), Livio Hiltbrand (33) und Gael Zulauf (50) gemeldet.
Neben dem besten Deutschen im Training Simon Jocher (Startnummer 38) sind auch noch zwei weitere DSV-Athleten in Crans Montana gemeldet. Auch Romed Baumann (28) und der Kitzbühel-Achte Luis Vogt (21) wollen bei der Generalprobe noch einmal abliefern.
Erst am Samstag konnten die Männer ihr erstes Training auf der Piste von Crans Montana absolvieren. Dabei taten sich die Topsportler noch schwer. Marco Odermatt fuhr nur die 29. beste Zeit, Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni machte einen Fahrfehler und verhinderte nur knapp einen Sturz und war am Ende auf dem 33. Platz. Am besten kam der Italiener Mattia Casse mit der Strecke zurecht. Am nächsten kamen die beiden Nordamerikaner Cameron Alexander (Kanada) und Ryan Cochran-Siegle (USA) heran. Bester Deutscher war Simon Jocher auf Rang 19.
Nach der Brandkatastrophe an Silvester, bei der 40 Menschen starben und über 100 Personen teilweise schwer verletzt wurden, findet nun genau hier die Generalprobe für Olympia statt. Unter der Woche gedachten die Athleten den Opfern und während der Rennen solle die Trauer der Angehörigen respektiert werden. Ausserdem gibt es vor den Rennen eine Gedenkminute. Zudem wurden alle Partys und Veranstaltungen abgesagt. Des Weiteren gebe es keine Werbung an den Startnummern und den Torflaggen. Neben diesen besonderen Verhältnissen spielte unter der Woche auch lange das Wetter nicht mit. Bei den Frauen konnte nur eins von zwei Trainings in der Abfahrt stattfinden und die Abfahrt wurde dann am Freitag auch noch frühzeitig abgebrochen. Auch bei den Männern gab es nur ein Training.
Hallo und herzlich willkommen zur Olympia-Generalprobe im Ski Alpin in Crans Montana. Um 11 Uhr startet bei den Männern die Abfahrt.
Vier der fünf Abfahrten in diesem Winter hat ein Schweizer gewonnen – klar zählen die Einheimischen auch in Crans-Montana VS zu den Sieganwärtern. Allen voran Marco Odermatt, der in den bisherigen fünf Abfahrten dreimal gewann und zweimal Zweiter wurde. Er geht heute mit der Nummer 10 ins Rennen. Eröffnet wird es von einem Landsmann: Justin Murisier. Insgesamt schickt Swiss-Ski zehn Athleten an den Start.
1 Justin Murisier
6 Alexis Monney
10 Marco Odermatt
13 Niels Hintermann
15 Franjo von Allmen
17 Stefan Rogentin
23 Alessio Miggiano
26 Lars RöstI
33 Livio Hiltbrand
50 Gaël Zulauf
Das letzte Rennen vor Olympia steht an. Die Männer bestreiten eine Abfahrt in Crans-Montana. Los gehts um 11 Uhr.