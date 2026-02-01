Ein Schweizer eröffnet das Heimrennen

Besondere Verhältnisse in Crans Montana

Nach der Brandkatastrophe an Silvester, bei der 40 Menschen starben und über 100 Personen teilweise schwer verletzt wurden, findet nun genau hier die Generalprobe für Olympia statt. Unter der Woche gedachten die Athleten den Opfern und während der Rennen solle die Trauer der Angehörigen respektiert werden. Ausserdem gibt es vor den Rennen eine Gedenkminute. Zudem wurden alle Partys und Veranstaltungen abgesagt. Des Weiteren gebe es keine Werbung an den Startnummern und den Torflaggen. Neben diesen besonderen Verhältnissen spielte unter der Woche auch lange das Wetter nicht mit. Bei den Frauen konnte nur eins von zwei Trainings in der Abfahrt stattfinden und die Abfahrt wurde dann am Freitag auch noch frühzeitig abgebrochen. Auch bei den Männern gab es nur ein Training.

