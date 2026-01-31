Kein Vergleich zum Freitag – Kaiserwetter in Crans-Montana

Corinne Suter ist die einzige Schweizerin, die gestern die Abfahrt unter die Ski genommen hat. Mit einer gewissen Portion Vorsicht im unteren Abschnitt hat sie ihre Fahrt ins Ziel gebracht. Auch heute ist Suter die erste Schweizerin, die startet. Sie trägt die Nummer 5. Insgesamt schickt Swiss-Ski acht Athletinnen an den Start.
5 Corinne Suter
17 Malorie Blanc
24 Jasmina Suter
26 Joana Hählen
31 Jasmine Flury
34 Janine Schmitt
39 Delia Durrer
48 Priska Ming-Nufer
Der zweite Renntag in Crans-Montana VS verspricht deutlich besseres Wetter. Es dürfte laut dem lokalen Meteorologen nur noch 40-50 Prozent Luftfeuchtigkeit geben – am Freitag waren es noch 80-100. Dazu kommt die deutlich bessere Sicht, weil die Wolken höher hängen. Sogar Sonnenschein ist möglich. Die Temperatur beim Start der Frauenabfahrt um 11 Uhr sollte oben minus 5 und im Ziel minus 2 Grad betragen.
Um 9 Uhr steht zuerst das Abfahrtstraining der Männer an. Dieses muss über die Bühne gehen, sonst reisen Marco Odermatt und Co. unverrichteter Dinge ab – das FIS-Reglement besagt, dass es keine Abfahrt ohne vorheriges Training geben darf.
Nachdem die gestrige Abfahrt nach sechs Athletinnen abgebrochen wurde, steht heute in Crans-Montana ein Super-G auf dem Programm. Für die Frauen ist es das letzte Rennen vor Olympia. Los gehts um 11 Uhr.