Kein Vergleich zum Freitag – Kaiserwetter in Crans-Montana

Wie präsentiert sich das Wetter?

Der zweite Renntag in Crans-Montana VS verspricht deutlich besseres Wetter. Es dürfte laut dem lokalen Meteorologen nur noch 40-50 Prozent Luftfeuchtigkeit geben – am Freitag waren es noch 80-100. Dazu kommt die deutlich bessere Sicht, weil die Wolken höher hängen. Sogar Sonnenschein ist möglich. Die Temperatur beim Start der Frauenabfahrt um 11 Uhr sollte oben minus 5 und im Ziel minus 2 Grad betragen.

Um 9 Uhr steht zuerst das Abfahrtstraining der Männer an. Dieses muss über die Bühne gehen, sonst reisen Marco Odermatt und Co. unverrichteter Dinge ab – das FIS-Reglement besagt, dass es keine Abfahrt ohne vorheriges Training geben darf.