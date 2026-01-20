Rast fährt um den Sieg – grosse Enttäuschung für Holdener

Halbzeit-Fazit

Starker Auftritt von Camille Rast. Sie ist voll dabei im Kampf um den Sieg, büsst zur Halbzeit als Zweite nur 15 Hundertstel auf die Bestzeit der Schwedin Sara Hector ein. Dahinter liegt auch die Österreicherin Julia Scheib (+0,39) auf Podestkurs.

Eine Enttäuschung setzt es hingegen für Wendy Holdener ab. 4,20 Sekunden verliert sie – zu viel um sich für die Entscheidung zu qualifizieren. Holdener muss im 2. Lauf zuschauen. «Im ersten Abschnitt hatte ich ein gutes Gefühl. Beim Rest des Laufs hab ich gemerkt, dass es nicht die richtige Lösung ist, aber ich konnte nicht umstellen», fasst sie ihre Fahrt gegenüber SRF zusammen. Schon kurz nach der Zielankunft rechnet sie nicht mehr damit, noch einmal starten zu dürfen. Dafür schafft Vanessa Kasper den Cut als 18. (+2,70), noch zittern muss Sue Piller, die nach 41 von 59 Athletinnen mit 3,54 Sekunden Rückstand auf Position 27 liegt.

Der 2. Lauf beginnt um 13.30 Uhr.