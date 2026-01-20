Rast fährt um den Sieg – grosse Enttäuschung für Holdener

Starker Auftritt von Camille Rast. Sie ist voll dabei im Kampf um den Sieg, büsst zur Halbzeit als Zweite nur 15 Hundertstel auf die Bestzeit der Schwedin Sara Hector ein. Dahinter liegt auch die Österreicherin Julia Scheib (+0,39) auf Podestkurs.
Eine Enttäuschung setzt es hingegen für Wendy Holdener ab. 4,20 Sekunden verliert sie – zu viel um sich für die Entscheidung zu qualifizieren. Holdener muss im 2. Lauf zuschauen. «Im ersten Abschnitt hatte ich ein gutes Gefühl. Beim Rest des Laufs hab ich gemerkt, dass es nicht die richtige Lösung ist, aber ich konnte nicht umstellen», fasst sie ihre Fahrt gegenüber SRF zusammen. Schon kurz nach der Zielankunft rechnet sie nicht mehr damit, noch einmal starten zu dürfen. Dafür schafft Vanessa Kasper den Cut als 18. (+2,70), noch zittern muss Sue Piller, die nach 41 von 59 Athletinnen mit 3,54 Sekunden Rückstand auf Position 27 liegt.
Der 2. Lauf beginnt um 13.30 Uhr.
Stefanie Grob hat heute keine Chance auf den zweiten Durchgang. Die Schweizerin baut früh einige Fehler ein, nimmt überhaupt kein Tempo auf und checkt auf Rang 36 ein.
Als zweite Deutsche geht Fabiana Dorigo ins Rennen. Die 27-Jährige kann heute nicht so richtig ihren Rhythmus aufnehmen und muss im Ziel auf Rang 27 um die Finalteilnahme zittern.
Franziska Gritsch ist in ihrem 155. Weltcup sehr engagiert unterwegs, lässt die Latten schön gehen und ist lange auf Top-15-Kurs. Hinten raus geht ihr etwas die Puste aus, doch Rang 21 sollte zumindest für den zweiten Durchgang reichen.
Vanessa Kasper zeigt einen sauberen Lauf und kann sich mit Nummer 31 bis auf Rang 18 vorkämpfen. Damit ist die Schweizerin sehr wahrscheinlich im Finale dabei. Teamkollegin Sue Piller macht es zunächst ähnlich gut, kriegt dann im Steilhang aber noch zwei Sekunden aufgedrückt.
Die besten 30 des Weltcups haben diesen ersten Durchgang des Riesenslaloms am Kronplatz hinter sich gebracht. Es führt nach einem beeindruckenden Lauf die Schwedin Sara Hector vor Camille Rast (+0,15 Sek.) aus der Schweiz und der Österreicherin Julia Scheib (+0,39). Das bereits fast eine Sekunde zurückliegende Feld der Verfolgerinnen wird angeführt von Mikaela Shiffrin. Wir behalten das Geschehen natürlich weiter im Blick und begleiten die Läufe der Athletinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Elisabeth Bocock ist mehrfach zu spät an den Toren, zeigt sich aber extrem kämpferisch und macht mit ihrer attackierenden Fahrweise hinten raus noch einiges gut. Mit Rang 17 ist die US-Amerikanerin sichtlich zufrieden und ballt die Faust.
Nina Astner macht es deutlich besser als die Kontrahentinnen zuvor, fährt die Schwünge sauber zuende und ist bis zur Halbzeit auf Top-Ten-Kurs. Hinten raus gehen ihr etwas die Kräfte aus und es geht noch zurück auf Rang 18.
Madeleine Sylvester-Davik kämpft sichtlich mit der Kurssetzung und hat arge Probleme mit dem Timing. Da passt überhaupt nichts zusammen bei der Norwegerin, die um den zweiten Durchgang zittern muss.
Ricarda Haaser kriegt heute viel zu wenig Druck auf die Bretter. Nach Verletzungspause und Materialwechsel kann die Speed-Spezialistin im Riesenslalom überhaupt noch nichts bewegen und muss sich mit Rang 21 zufriedengeben.
Ana Bucik Jogan kann auf ihrer Abschiedstournee auch heute nicht glänzen und ist weit entfernt von der Form ihrer besten Tage. Die Slowenin schleicht geradezu den Hang hinab und verbuch die drittlangsamste Zeit des Tages.