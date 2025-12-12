Die erste Schweizerin kommt schon mit der Nummer 2

Startliste

Eröffnet wird das Rennen von der Österreicherin Nina Ortlieb. Malorie Blanc geht mit der Nummer zwei als erste Schweizerin ins Rennen. Die Nummer drei wurde der Italienerin Nicol Delago zugelost.

Die beiden grössten Favoritinnen folgen mit den Nummern 15 (Sofia Goggia) und 16 (Lindsey Vonn).

Die Startnummern der Schweizer:

2 Malorie Blanc

9 Jasmine Flury

21 Janina Schmitt

24 Priska Ming-Nufer

29 Delia Durrer

30 Jasmina Suter

46 Stephanie Jenal

50 Joana Hählen