Die erste Schweizerin kommt schon mit der Nummer 2

Nicol Delago stand bereits viermal auf dem Weltcup-Podium, wartet aber noch auf ihren ersten Sieg. Den wird es aber auch heute nicht geben. Im Training war die Italienerin sehr vorsichtig unterwegs, heute ist da schon mehr Zug drin, doch für die Bestzeit reicht es nicht ganz.
Auch für die Schweiz geht es ganz früh los. Malorie Blanc ist unterwegs, hat aber gleich eine halbe Sekunde Rückstand und tut sich schwer, auf Speed zu kommen. Die 21-Jährige hat zunächst zu viel Respekt vor der anspruchsvollen Strecke. legt aber im technischen Bereich mächtig zu und schiebt sich nochmal heran. Am Ende reicht es nicht ganz.
Ab geht die Post! Bei sonnigen Bedingungen eröffnet Nina Ortlieb die Abfahrtssaison. Die Österreicherin findet gut rein, nimmt Tempo auf und meistert die ersten kleinen Sprünge souverän. Im technischen Teil nimmt Ortlieb die Geschwindigkeit gut mit, lässt sich von den vielen Wellen nicht aus dem Rhythmus bringen und schmeißt sich energisch in den Zielhang. 1:31,31 Minuten lautet die erste Richtzeit.
Im Team Österreich hat Cornelia Hütter die besten Chancen auf eine Topplatzierung. Die Gewinnerin des Abfahrtsweltcups der Saison 2023/24 zeigte im Training gute Form und will am liebsten gleich aufs Treppchen. Auch Nina Ortlieb zeigte bei ihrem Weltcupcomeback nach Unterschenkelbruch im zweiten Training eine tolle Leistung und fuhrt die zweitbeste Zeit vor Teamkollegin Anna Schilcher. Neben diesem Trio starten heute Ariane Rädler, Mirjam Puchner, Nadine Fest, Magdalena Egger, Christina Ager, Emily Schöpf, Carmen Spielberger, Victoria Olivier und Lena Wechner für den ÖSV.
Schon vor anderthalb Monaten wurde die Weltcupsaison der Frauen in Sölden eröffnet. Sieben Rennen wurden bereits ausgetragen, doch bis dato waren nur die Technikerinnen im Einsatz. Nun geht es auf der berüchtigten WM-Strecke um die ersten Abfahrts-Punkte des Winters. Im Vorjahr gingen sowohl der Gesamtweltcup als auch die Abfahrtswertung an Federica Brignone. Die Italienerin ist nach einem schweren Sturz im Frühjahr aber in St. Moritz noch nicht am Start.
Eröffnet wird das Rennen von der Österreicherin Nina Ortlieb. Malorie Blanc geht mit der Nummer zwei als erste Schweizerin ins Rennen. Die Nummer drei wurde der Italienerin Nicol Delago zugelost.
Die beiden grössten Favoritinnen folgen mit den Nummern 15 (Sofia Goggia) und 16 (Lindsey Vonn).
Die Startnummern der Schweizer:
2 Malorie Blanc
9 Jasmine Flury
21 Janina Schmitt
24 Priska Ming-Nufer
29 Delia Durrer
30 Jasmina Suter
46 Stephanie Jenal
50 Joana Hählen
Wegen den Ausfällen von Lara Gut-Behrami und Corinne Suter hätte Michelle Gisin heute als Teamleaderin der Swiss-Ski-Fahrerinnen in das Rennen auf der «Corviglia» starten sollen.
Nach einem Sturz im Abfahrtstraining am Donnerstag fällt die 32-Jährige Obwaldnerin nun aber ebenfalls aus.
Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber: Das Abschlusstraining am Donnerstag gewann Joana Hählen.
Um 10.15 Uhr starten die Frauen in St. Moritz in ihre erste Abfahrt der aktuellen Weltcup-Saison. Hier im Ticker bist du live mit dabei.