Vonn erleidet Kreuzbandriss – will aber bei Olympia starten

US-Star Lindsey Vonn hat sich beim Sturz in Crans-Montana das Kreuzband gerissen. Trotzdem will sie Olympia nicht abhaken und am Sonntag in der Abfahrt starten.

Schock für Lindsey Vonn (41) kurz vor den Olympischen Spielen. Bei ihrem Sturz in Crans-Montana VS vergangene Woche hat sich die US-Amerikanerin das Kreuzband gerissen und mehrere Knochenprellungen erlitten. Dies sagt Vonn im Rahmen einer Pressekonferenz in Cortina (It) am Dienstag.

Der grosse Olympia-Traum futsch? Nein!

Vonn will tatsächlich noch nicht aufgeben und zieht den Start bei der Abfahrt vom Sonntag in Erwägung. «Ich nehme Tag für Tag. Ich werde am Sonntag in der Abfahrt starten. Das ist mein grosses Ziel. Ich bin heute auf den Ski gestanden, und es fühlte sich gut an.»

Keine grossen Schmerzen

Die 41-Jährige sagt weiter: «Ich weiss, meine Chancen sind nicht mehr so hoch wie früher, aber solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen. Ich mache alles, was in meiner Kraft steht.» Sie wolle der Welt zeigen, «wie die USA sind und wie stark die Menschen aus den USA sind». Grosse Schmerzen habe Vonn nicht. «Ich hatte Schmerzen gleich nach dem Sturz, aber jetzt nicht mehr.»

Das wohl grösste Problem sei für sie die Stabilität ihres Knies, weshalb sie mit einer Schiene an den Start gehen will: «Was mir am meisten Sorgen macht, ist die Instabilität. Das Kreuzband hält alles zusammen. Darum trage ich jetzt eine Schiene, um weitere Schäden zu vermeiden.» Sie sei schon einmal mit einem gerissenen Kreuzband gefahren, vor den Olympischen Spielen 2014. «Es ist kein schönes Gefühl», sagt sie. Eine Operation sei derweil kein Thema.

Zwölfmal in Cortina gewonnen

Dass die 83-fache Weltcupsiegerin die Olympiastrecke von Cortina bereits bestens kennt, helfe ihr. «Ich kenne Cortina gut. Ich habe hier zwölfmal gewonnen. Ich kenne die Strecke auswendig, ich brauche also praktisch keine Besichtigung. Das gibt mir viel Selbstvertrauen, trotz der Verletzung.»

Ob Vonn am Sonntag wirklich mit einem gerissenen Kreuzband starten wird, ist noch unklar. Es wäre wohl jetzt schon eine der wahnsinnigsten Geschichten der Olympischen Spiele 2026.