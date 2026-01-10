Wetter sorgt für Änderung – Start muss versetzt werden

Anfang Dezember ist Corinne Suter im Training gestürzt. Nun gibt sie ihr Comeback. Und das gleich mit einer besonderen Startnummer. Denn Suter darf das Rennen eröffnen. Unmittelbar nach ihr startet mit Jasmine Flury eine Teamkollegin. Total stehen neun Schweizerinnen am Start.
1 Corinne Suter
2 Jasmine Flury
21 Priska Ming-Nufer
24 Janine Schmitt
29 Malorie Blanc
30 Delia Durrer
32 Jasmina Suter
36 Stefanie Grob
44 Joana Hählen
Die Frauen bestreiten in Zauchensee das erste Speedrennen des Jahres. Nachdem wetterbedingt am Freitag das zweite Training gestrichen werden musste, gibts nun auch Anpassungen für das Rennen. Der Start wird nach unten zur Gamskogelhütte versetzt. Rennstart ist um 11.30 Uhr.