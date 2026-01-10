DE
Ab 11:30 Uhr
Abfahrt
Frauen
Zauchensee
Zauchensee

Abfahrt ab 11.30 Uhr im Ticker
Wetter sorgt für Änderung – Start muss versetzt werden

vor 29 Minuten

Die Schweizerinnen

Anfang Dezember ist Corinne Suter im Training gestürzt. Nun gibt sie ihr Comeback. Und das gleich mit einer besonderen Startnummer. Denn Suter darf das Rennen eröffnen. Unmittelbar nach ihr startet mit Jasmine Flury eine Teamkollegin. Total stehen neun Schweizerinnen am Start.

1 Corinne Suter
2 Jasmine Flury
21 Priska Ming-Nufer
24 Janine Schmitt
29 Malorie Blanc
30 Delia Durrer
32 Jasmina Suter
36 Stefanie Grob
44 Joana Hählen

vor 33 Minuten

Willkommen

Die Frauen bestreiten in Zauchensee das erste Speedrennen des Jahres. Nachdem wetterbedingt am Freitag das zweite Training gestrichen werden musste, gibts nun auch Anpassungen für das Rennen. Der Start wird nach unten zur Gamskogelhütte versetzt. Rennstart ist um 11.30 Uhr.

