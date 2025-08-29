Österreichs Ski-Traumpaar erwartet Nachwuchs

Zuwachs in Österreichs Ski-Familie. Kurz nach ihrem Rücktritt verrät Stephanie Venier, dass sie und Christian Walder ihr erstes Kind erwarten.

Darum gehts Stephanie Venier und Christian Walder werden Eltern

Seit Januar sind sie verlobt, im September gibts die Hochzeit

Süsse Neuigkeiten von Österreichs Ski-Traumpaar. Stephanie Venier (31) und Christian Walder (33) werden Eltern. «Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt», schreibt die ehemalige Speedspezialistin auf Instagram. Dazu postet sie ein Video, in welchem zu sehen ist, wie sie ein Ultraschallbild ausdruckt. «Unsere Liebe wächst auf die magischste Art und Weise», teilt sie ihre Freude. Und verrät: Der Nachwuchs wird nächstes Jahr das Licht der Welt erblicken.

Die Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Ooh, ich gratuliere euch», schreibt etwa Corinne Suter. Auch Tamara Tippler, Ramona Siebenhofer oder Nina Ortlieb schliessen sich den Glückwünschen an.

Für Venier ist die Schwangerschaft ein weiteres emotionales Highlight in diesem Jahr. Im Februar gewann die Österreicherin an der Heim-Weltmeisterschaft Gold im Super-G und Bronze in der Team-Kombi (gemeinsam mit Katharina Truppe). Was damals niemandem auffiel: An ihrem Finger funkelte ein Verlobungsring. Erst nach ihrem Rücktritt, den sie Anfang August verkündete, lüftete sie dieses Geheimnis. Walder hielt bereits Anfang Jahr um ihre Hand an. «Am 19. Januar, nach einem Aus im Super-G von Cortina. Daheim und sehr romantisch», so Venier.

«Unser grosser Wunsch»

Ihre Karriere habe sie aber nicht wegen ihrer Schwangerschaft beendet, wie sie gegenüber der «Kleine Zeitung» betont. Aber: «Es war schon während meiner Skikarriere unser grosser Wunsch. Wir können uns glücklich schätzen, dass es so schnell geklappt hat.» Aktuell verbringt Venier viel Zeit in der Natur, ihr geht es in der Schwangerschaft richtig gut. «Ich habe bisher auch keine Essengelüste, gehe quasi von einem Extrem ins andere.»

Ihren Rücktritt bereut sie nicht. «Das Karriereende war für mich eine Erleichterung, ich habe das für mich getan», sagt Venier. Ob das auch noch der Fall sein wird, wenn sie im Winter die Rennen im Fernseher verfolgt, werde sich zeigen. «Aber wenn ich mir denke, dass jetzt viele nach Chile und Argentinien ins Schnee-Trainingslager fliegen, merke ich, dass es nicht mehr meine Welt ist.»

Bevor die Ski-Saison Ende Oktober beginnt, wartet auf Venier und Walder schon das nächste Highlight. Denn im September läuten bei den beiden die Hochzeitsglocken.