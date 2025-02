Begrüssung

Die Ski-WM wartet am Dienstag mit einer Neuheit auf. In der Team-Kombination treten jeweils zwei Athletinnen im Duo an, eine bestreitet am Morgen die Abfahrt, die andere am Nachmittag den Slalom. Die Zeiten werden addiert, das schnellste Team gewinnt Gold. Alles, was du sonst noch zur Team-Kombi wissen musst, gibts hier. Los gehts um 10 Uhr mit der Abfahrt, hier im Ticker bist du live mit dabei.