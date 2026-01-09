50 Weltcupsiege sowie drei bei einer WM und einer bei Olympia hat Marco Odermatt schon gefeiert. Zwei Schweizer Orte sind dabei weit vorne, was die Anzahl Siege angeht. Noch war er woanders erfolgreicher, das könnte sich schon in den nächsten Tagen ändern.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am 18. Dezember 2025 hat Marco Odermatt (27) Geschichte geschrieben. Mit dem Triumph in der Abfahrt von Gröden (It) feiert er den 50. Weltcupsieg seiner Karriere. Damit zieht er mit Italien-Legende Alberto Tomba (59) gleich. Nur ein Trio stand noch öfter zuoberst auf dem Podest: die beiden Österreicher Hermann Maier (53, 54 Siege) und Marcel Hirscher (36, 67 Siege) sowie der Schwede Ingemar Stenmark (69, 86 Siege).

Aus Schweizer Sicht ist Odermatt längst der Überflieger. Keiner unserer Ski-Stars hat bei den Männern so oft im Weltcup triumphiert wie der Nidwaldner. Hinzu kommen drei WM- und ein Olympia-Sieg. Während er an manchen Orten erst einmal zuoberst aufs Podest gestiegen ist, gibt es auch Stationen, in denen er mehrfach gejubelt hat.

Seine Top-Stationen im Weltcup sind bisher Alta Badia (It) und Beaver Creek (USA). Dort hat Odermatt jeweils fünf Siege gefeiert – in Beaver Creek ist er erst im Dezember gleich zweimal zuoberst aufs Podest gestiegen. Auf Platz 2 folgen die Schweizer Klassiker in Adelboden BE und Wengen BE. An beiden Orten hat Odermatt vier Siege eingefahren. Und könnte sie an den kommenden Wochenenden zu seinen erfolgreichsten Weltcup-Stationen machen.

Geht Adelboden-Serie weiter?

Während er in Adelboden mit dem Riesenslalom (Samstag, 10. Januar) nur eine Siegchance hat, gibts in der Woche drauf mit dem Super-G (Freitag, 16. Januar) und der Abfahrt (Samstag, 17. Januar) am Lauberhorn gleich zwei Möglichkeiten. Ob der Nidwaldner wie im Vorjahr zuschlägt – damals triumphierte er im Riesenslalom und in der Lauberhornabfahrt – wird sich zeigen. In Adelboden winkt Odermatt der fünfte Sieg in Serie. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Schwedens Legende Ingemar Stenmark (69) gewann einst ebenfalls viermal hintereinander (1979 bis 1982).

Auch in Val d'Isère (Fr) hätte Odermatt diesen Winter zum fünften Mal hintereinander triumphieren können. Doch diese Serie ist gerissen. Beim Schweizer Dreifachsieg Mitte Dezember hat sich Odermatt hinter seinen Teamkollegen Loïc Meillard (29) und Luca Aerni (32) auf Platz 3 eingereiht. Kurz darauf muss er auch in Alta Badia (It) nach vier Siegen en suite das oberste Podest einem anderen überlassen.

Ganz egal, ob er seine Adelboden-Serie nun aufrechterhalten kann oder nicht, seine Siegerliste ist wohl noch längst nicht abgeschlossen. Gehts nach den Schweizer Ski-Fans, wird sie schon an den kommenden beiden Wochenenden in der Heimat ausgebaut. Bisher hat Odermatt hierzulande total neun Siege gefeiert. Nur in zwei Ländern war er erfolgreicher: Italien (12 Siege) und USA (10 Siege).