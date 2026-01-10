Marco Odermatts 51 Weltcupsiege in Bildern

Im Dezember 2025 knackt Marco Odermatt die magische Marke von 50 Siegen im Weltcup. Sein Erfolgshunger ist danach noch lange nicht gestillt. Hier gibts die Bilder von allen Siegen des Nidwaldners.

Marco Odermatt (28) erreicht einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere. Der Nidwaldner feiert seinen 50. Weltcupsieg. Damit zieht er mit einer Legende gleich. Auch der Italiener Alberto Tomba (58) triumphierte einst 50-mal. Nur drei Skirennfahrer standen noch öfter zuoberst auf dem Podest: die beiden Österreicher Hermann Maier (53, 54 Siege) und Marcel Hirscher (36, 67 Siege) sowie der Schwede Ingemar Stenmark (69, 86 Siege).

Saison 2019/20

Am 6. Dezember 2019 hat der Samichlaus Marco Odermatt ein besonderes Geschenk gebracht. Im Super-G von Beaver Creek (USA) feierte der Nidwaldner seinen ersten Weltcupsieg. Und das neun Monate nach seinen ersten beiden Podestplätzen – im Riesenslalom wurde er Dritter (Kranjska Gora, Sln) und Zweiter (Soldeu, And). In Beaver Creek jubelte Odermatt eine Zehntelsekunde vor Aleksander Aamodt Kilde – der Beginn einer wunderbaren Rivalität.

Saison 2020/21

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Sieg-Premiere steigt Odermatt erneut zuoberst aufs Treppchen. Er gewinnt in Santa Caterina (It) erstmals in seiner Paradedisziplin Riesenslalom. Es sollte der erste von drei Triumphen in jenem Winter sein. Besonders fällt Odermatt bei demjenigen im Super-G auf. Mitten in der Corona-Pandemie muss er mit Maske zur Siegerehrung – und entscheidet sich für eine, die ihm ein etwas bizarres Lächeln ins Gesicht zaubert.

Saison 2021/22

In diesem Winter feiert Odermatt insgesamt sieben Siege – vier im Riesenslalom und drei im Super-G. Gleich beim ersten Rennen steigt er zuoberst aufs Podest. Und wieder gibts eine besondere Premiere. Mit dem Riesenslalom von Adelboden BE feiert er seinen ersten Heimsieg. Weils so schön ist, zu Hause zu jubeln, doppelt er fünf Tage später beim Super-G von Wengen BE direkt nach. Am Ende der Saison gibts für Odermatt die ersten beiden Kristallkugeln: die Kleine im Riesenslalom und die Grosse für den Gesamtweltcup.

Saison 2022/23

13 Siege feiert Marco Odermatt in der Saison 2022/23. Bei allen Riesenslaloms und allen Super-Gs, bei denen er startet, steht er am Ende auf dem Podest. Die Siege sind gleichmässig verteilt, sieben im Riesenslalom und sechs im Super-G. Damit verteidigt der Nidwaldner nicht nur den Sieg im Gesamtweltcup und im Riesenslalom-Weltcup, sondern ist erstmals auch im Super-G die Nummer 1 des Winters.

Saison 2023/24

Gleich noch eine überragende Saison des Nidwaldners. Er gewinnt alle Riesenslaloms – ausser denjenigen beim Weltcupfinal in Saalbach-Hinterglemm (Ö). Dort scheidet er im zweiten Lauf aus. Besonders in Erinnerung bleibt Marco Odermatt von diesem Winter wohl der Halt in Wengen BE. Denn am Lauberhorn gelingt dem Abfahrts-Weltmeister von 2023 die grosse Premiere. Erstmals gewinnt er auch im Weltcup ein Rennen der Königsdisziplin. Und weils zu Hause doppelt so schön ist, holt er sich gleich bei beiden Lauberhorn-Rennen den Sieg.

Saison 2024/25

Der Sieg beim Riesenslalom in Alta Badia (It) am 22. Dezember 2024 ist ein historischer. Es ist Nummer 41 in Odermatts herausragender Karriere – damit löst er Pirmin Zurbriggen (62, 40 Weltcupsiege) als erfolgreichster Schweizer Skirennfahrer ab. Rund einen Monat später erfüllt sich Odermatts grosser Traum vom Sieg in Kitzbühel (Ö). Zwar gewinnt er auf der Streif «nur» den Super-G, aber auch dieser bringt ihm eine goldene Gams. Total steigt er in dieser Saison achtmal zuoberst aufs Podest. Er räumt neben dem Gesamtweltcup auch die kleinen Kristallkugeln in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom ab. Zum zweiten Mal in Folge entscheidet Odermatt damit die Wertungen von allen Disziplinen, die er fährt, für sich.

Saison 2025/26

Zum insgesamt dritten Mal lanciert Marco Odermatt den Winter mit dem Sieg beim Auftaktrennen in Sölden (Ö). Und nicht nur das. Erstmals gewinnt er danach auch den ersten Super-G und die erste Abfahrt der Saison. Daneben bricht er endlich seinen Fluch von Beaver Creek (USA) und hat als Sieger auch im Riesenslalom etwas zum Jubeln – nachdem er dort in vier Anläufen zuvor dreimal ausgeschieden und einmal 27. geworden ist. Das grosse Jubiläum mit Sieg Nummer 50 feiert er in Gröden (It). Und gewinnt kurz darauf als erster Fahrer überhaupt zum fünften Mal in Serie den Riesenslalom von Adelboden.

0:32 Bei Sieg in Gröden: Odermatt ist sogar für die Kamera zu schnell