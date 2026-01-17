Einstige Lauberhornsieger tippen das Podest

Einstige Sieger tippen das Podest

Wer triumphiert in der Lauberhorn-Abfahrt? Diese Frage stellen sich nicht nur Fans, sondern auch solche, die selber schon zuoberst auf dem Wengen-Treppchen standen. Fünf Legenden verraten Blick ihre Top 3. Auffällig: Während alle Franjo von Allmen auf dem Podest sehen, sind zwei von ihnen der Meinung, dass es Marco Odermatt wie schon im Super-G verpasst. Auch Giovanni Franzoni steht hoch im Kurs. Zwar tippt niemand, dass der Schnellste der beiden Trainings auch das Rennen gewinnt, aber vier sehen ihn auf dem Podest. Allerdings startet der Italiener, der den Super-G mit Nummer 1 gewonnen hat, erst spät. Er trägt die Nummer 28.

Franz Klammer (Ö, 72), Lauberhornsieger 1975, 76 und 77

1. von Allmen

2. Franzoni

3. Kriechmayr

Hannes Reichelt (Ö, 45), Lauberhornsieger 2015

1. Odermatt

2. von Allmen.

3. Franzoni

Bruno Kernen (Sz, 53), Lauberhornsieger 2003

1. von Allmen

2. Odermatt

3. Paris

Marc Girardelli (Lux, 62), Lauberhornsieger 1989

1. von Allmen

2. Kriechmayr

3. Franzoni

Carlo Janka, (Sz, 39), Lauberhornsieger 2010

1. Odermatt

2. Franzoni

3. von Allmen