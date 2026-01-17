DE
Gibts einen Schweizer Sieg?
Einstige Lauberhornsieger tippen das Podest

08:44 Uhr

Einstige Sieger tippen das Podest

Wer triumphiert in der Lauberhorn-Abfahrt? Diese Frage stellen sich nicht nur Fans, sondern auch solche, die selber schon zuoberst auf dem Wengen-Treppchen standen. Fünf Legenden verraten Blick ihre Top 3. Auffällig: Während alle Franjo von Allmen auf dem Podest sehen, sind zwei von ihnen der Meinung, dass es Marco Odermatt wie schon im Super-G verpasst. Auch Giovanni Franzoni steht hoch im Kurs. Zwar tippt niemand, dass der Schnellste der beiden Trainings auch das Rennen gewinnt, aber vier sehen ihn auf dem Podest. Allerdings startet der Italiener, der den Super-G mit Nummer 1 gewonnen hat, erst spät. Er trägt die Nummer 28.

Franz Klammer (Ö, 72), Lauberhornsieger 1975, 76 und 77
1. von Allmen
2. Franzoni
3. Kriechmayr

Hannes Reichelt (Ö, 45), Lauberhornsieger 2015
1. Odermatt
2. von Allmen.
3. Franzoni

Bruno Kernen (Sz, 53), Lauberhornsieger 2003
1. von Allmen
2. Odermatt
3. Paris

Marc Girardelli (Lux, 62), Lauberhornsieger 1989
1. von Allmen
2. Kriechmayr
3. Franzoni

Carlo Janka, (Sz, 39), Lauberhornsieger 2010
1. Odermatt
2. Franzoni
3. von Allmen

08:39 Uhr

Die Schweizer

Marco Odermatt und Franjo von Allmen gehören zu den Sieganwärtern. Als erster der zehn Schweizer stürzt sich aber Niels Hintermann mit der Nummer 2 aus dem Starhäuschen. Odermatt trägt die Nummer 7 – direkt nach ihm folgen mit Stefan Rogentin und Alexis Monney zwei Teamkollegen. Für von Allmen gilts mit Nummer 13 ernst, unmittelbar nach ihm ist die Reihe an Justin Murisier. Insgesamt stehen zehn Schweizer am Start.

2 Niels Hintermann
7 Marco Odermatt
8 Stefan Rogentin
9 Alexis Monney
13 Franjo von Allmen
14 Justin Murisier
21 Marco Kohler
25 Alessio Miggiano
30 Lars Rösti
34 Livio Hiltbrand

07:55 Uhr

Herzlich willkommen zum grossen Lauberhorn-Tag

Sehnlichst haben wir diesen Tag erwartet. Heute steigt die grosse Lauberhorn-Abfahrt. Gibts einen Schweizer Sieger? Das Rennen beginnt um 12.30 Uhr.

