Die Startliste

Loïc Meillard, der im gestrigen Slalom ausgeschieden ist, eröffnet das Rennen mit Startnummer 1. Nach den zwei Norwegern Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen folgt mit der 4 Marco Odermatt, der in Adelboden seinen vierten Riesen-Sieg in Serie einfahren will.

Die weiteren Schweizer:

Thomas Tumler – Nr. 11

Luca Aerni – Nr. 26

Fadri Janutin – Nr. 27

Lenz Haechler – Nr. 38

Livio Simonet – Nr. 45

Sandro Zurbrügg – Nr. 52

Weitere Top-Fahrer:

Filip Zubcic (Kro) – Nr. 5

Zan Kranjec (Svn) – Nr. 6

Alexander Steen Olsen (Nor) – Nr. 7

Lucas Pinheiro Braathen (Bra) – Nr. 21