Schweizer eröffnet, auch Odermatt darf früh ran

Herzlich willkommen zum Riesenslalom von Val d’Isère. Das Rennen auf der Face de Bellevarde ist zu Beginn eine Schweizer Angelegenheit. Thomas Tumler wird das Rennen eröffnen, Marco Odermatt ist bereits mit Startnummer drei dran. Zwischen den beiden ist der Brasilaner Lucas Pinheiro Braathen dran. Loïc Meillard, der dritte Schweizer in der Top-Startgruppe, trägt das Leibchen mit der Nummer 6.

Der erste Lauf ist für 9.30 Uhr angesetzt, der zweite Lauf soll um 13 Uhr starten. Es ist bereits der vierte Riesenslalom der Saison. Bisher siegte Odermatt zweimal und Brennsteiner einmal.

Die Top 7

1 Tumler (Sz)

2 Pinheiro Braathen (Br)

3 Odermatt (Sz)

4 Kranjec (Sln)

5 Brennsteiner (Ö)

6 Meillard (Sz)

7 Kristoffersen (No)

Die weiteren Schweizer

22 Aerni

36 Hächler

50 Janutin

54 Simonet