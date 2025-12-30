Über 400 Punkte Vorsprung hat Marco Odermatt in den ersten zwei Monaten Saison auf die Konkurrenz herausgefahren. Ist er noch stärker als in den letzten Jahren? Das sagt ein Blick auf die Zahlen.

Marco Odermatt (28) ist im Skiweltcup einmal mehr das Mass aller Dinge. Nach 16 von 38 Rennen – der Nidwaldner stand bei deren zwölf am Start – hat er bereits 845 Punkte auf seinem Konto. Die Konkurrenz? Liegt weit zurück. Erster Verfolger ist Marco Schwarz (30). Der Österreicher hat 404 Punkte Rückstand auf den vierfachen Gesamtweltcupsieger.

Herausgefahren hat Odermatt die Differenz unter anderem mit fünf Siegen und total acht Podestplätzen. Erstmals ist es ihm gelungen, in seinen drei Disziplinen jeweils das erste Saisonrennen zu gewinnen. Auch in den Disziplinenwertungen ist er ganz vorne dabei, führt in der Abfahrt und im Super-G, im Riesenslalom ist er mit fünf Punkten Rückstand Zweiter. In den letzten zwei Jahren war er jeweils Dreifach-Führender.

Beeindruckend. Ist Odermatt damit so gut unterwegs wie noch nie? Vergleicht man die Zahlen mit den letzten vier Wintern, als er jeweils den Gesamtweltcup gewann, nicht ganz. In der Saison 2022/23 hat er bis Ende Dezember ebenfalls zwölf Rennen bestritten und nicht weniger als 946 Punkte gesammelt. Auch damals gewann er fünfmal, fuhr total sogar zehnmal aufs Podest. Pro Rennen holte er im Schnitt 78,84 Punkte – aktuell sind es 71,25. Der Unterschied: Damals ist er in allen Rennen ins Ziel gekommen, in diesem Winter ist Odermatt einmal ausgeschieden.

Grösserer Vorsprung als vor drei Jahren

Trotzdem hat er mehr Vorsprung auf den ersten Verfolger. Vor drei Jahren lag Aleksander Aamodt Kilde (33) 329 Punkte zurück. Und Odermatt stellte mit 2042 Punkten am Ende einen neuen Rekord auf. Kann er diesen knacken?

Eine Zahlenspielerei sei erlaubt. Finden alle Rennen wie geplant statt und geht Odermatt immer an den Start, kommen bis zum Saisonende noch 15 dazu. Holt er im Schnitt 79,14 Punkte (für Rang 2 gibts 80), würde er die 2042 egalisieren. Wie nah Odermatt dieser Marke letztlich kommt, wird sich zeigen.

Sein aktueller Punkteschnitt ist der dritthöchste zum Jahresende, wenn man ihn mit den letzten vier Saisons vergleicht. Den höchsten hatte Odermatt Ende 2023 – 79,50. Berücksichtigen muss man dabei allerdings, dass er damals nur acht Rennen bestritten hat, in denen er nur einmal das Podest verpasste.

Die wenigsten Punkte zum Jahresende hatte Odermatt auf dem Weg zu seiner vierten grossen Kugel auf dem Konto. 2024 schloss er nach zehn Rennen inklusive zwei Ausfällen mit 630 Zählern ab. Und holte in der restlichen Saison noch, 1091 Punkte. Mehr waren es vorletzten Winter (1311) und in der Saison 2022/23 (1096).