Der erste Schweizer startet mit Nummer 2

Kildes Saslong-Erfolgsgeheimnis

Neun seiner bisher 48 Podestplätze hat Aleksander Aamodt Kilde (33) in Gröden (It) herausgefahren, fünfmal (3 Abfahrten, 2 Super-G-Rennen) hat er auf der Saslong triumphiert. Nun kehrt der Norweger erstmals seit seinem schweren Lauberhorn-Sturz im Januar 2024 an den Ort dieser Erfolge zurück. «Ich freue mich extrem, hier fahren zu dürfen», sagt er gegenüber «Eurosport». Für ihn ist es etwas Besonderes, wieder zurück im Renngeschehen zu sein. Bereits zwei Speedrennen absolviert zu haben, bezeichnet er als «ein riesiger Sieg».

Was ist sein Erfolgsgeheimnis auf der Saslong? «Wenn ich dir das sage, muss ich dich töten», witzelt er gegenüber «Eurosport». Und verrät dann doch ein bisschen was. Die Art und Weise, wie er Ski fahre und an die Dinge herangehe, funktioniere auf dieser Strecke einfach sehr gut, so Kilde. «Wenn man Spass hat, fährt man schnell – und das ist wahrscheinlich der beste Ort dafür.»

Die Vorfreude bei Kilde ist spürbar. Ob er das Resultat aus der ersten Abfahrt des Winters – Platz 11 in Beaver Creek – toppen kann, wird sich zeigen.