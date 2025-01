Von Allmen und Odermatt direkt nacheinander

Bei seinem ersten Weltcupsieg am Freitag hat Franjo von Allmen die Nummer 3 getragen. Dieses Mal ist er nicht ganz so früh an der Reihe. Er wird sich als dritter Schweizer mit der 12 auf der Brust aus dem Starthäuschen katapultieren. Direkt nach ihm ist Vorjahressieger Marco Odermatt (13) dran.

Als erster Schweizer nimmt Stefan Rogentin mit Startnummer 2 die Piste unter die Latten, Justin Murisier trägt die 9. Unmittelbar vor ihm fährt der Zweitplatzierte des Super-Gs und zweifache Sieger der Lauberhornabfahrt (2019 und 2022) Vincent Kriechmayr (8).

Insgesamt schickt Swiss-Ski acht Athleten an den Start. Das sind die Nummern der weiteren Schweizer: Marco Kohler (19), Alexis Monney (20), Arnaud Boisset (35) und Lars Rösti (37).