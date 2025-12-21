DE
Ab 10:00 Uhr
Riesenslalom
Männer
Alta Badia
Alta Badia

Riesenslalom ab 10 Uhr live
Odermatt ist nach zwei Teamkollegen an der Reihe

07:24 Uhr

Die Schweizer

Swiss-Ski schickt acht Athleten an den Start. Thomas Tumler, Loïc Meillard und Marco Odermatt starten direkt nacheinander und schliessen mit den Nummern 5, 6 und 7 die Top-Gruppe ab.

5 Thomas Tumler
6 Loïc Meillard
7 Marco Odermatt
10 Luca Aerni
38 Lenz Hächler
52 Fadri Janutin
56 Livio Simonet
58 Sandro Zurbrügg

07:21 Uhr

Guten Morgen

Die Männer bestreiten am vierten Tag in Serie ein Rennen. Heute auf dem Programm: der Riesenslalom von Alta Badia (It). Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 13.30 Uhr.

