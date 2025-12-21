Odermatt ist nach zwei Teamkollegen an der Reihe

Swiss-Ski schickt acht Athleten an den Start. Thomas Tumler, Loïc Meillard und Marco Odermatt starten direkt nacheinander und schliessen mit den Nummern 5, 6 und 7 die Top-Gruppe ab.
5 Thomas Tumler
6 Loïc Meillard
7 Marco Odermatt
10 Luca Aerni
38 Lenz Hächler
52 Fadri Janutin
56 Livio Simonet
58 Sandro Zurbrügg
Die Männer bestreiten am vierten Tag in Serie ein Rennen. Heute auf dem Programm: der Riesenslalom von Alta Badia (It). Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 13.30 Uhr.