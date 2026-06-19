DE
FR
Abonnieren

Velomechaniker erklärt die Vorzüge seiner 7,3-Kilo-Maschine
Pogacar fährt an der Tour de Suisse mit 15'000-Franken-Rad

Ein Rennvelo für 15’000 Franken? Tadej Pogacar fährt an der Tour de Suisse das Y1RS von Colnago. Dieses Hightech-Bike ist aerodynamisch und komfortabel und bringt nur 7,3 Kilo auf die Waage.
Publiziert: vor 22 Minuten
Kommentieren

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_485.JPG
Mathias GermannReporter Sport

Für den Grössten nur das Beste? Tadej Pogacar (27, Slo) vertraut auch an der Tour de Suisse seinem Y1RS. Drei Buchstaben, eine Zahl. Tönt wenig romantisch. Muss es auch nicht. 

Das Y1RS ist das Velo von Hersteller Colnago, dem der Radsuperstar vertraut. «Ein Aero-Rennrad, das sich von allen anderen abhebt. Es ist so gut, dass es viele Profis von UAE Emirates auch in den Bergen benutzen. Obwohl es mit 7,3 Kilo etwas schwerer ist als das Colnago-Allroundvelo», sagt Christian Etterlin. 

1/8
Y1RS heisst das Aero-Rennrad von Colnago. Mit ihm feiert Tadej Pogacar einen Erfolg nach dem anderen. Was macht sein Velo speziell?
Foto: keystone-sda.ch

Etterlin ist Velomechaniker und an der Tour de Suisse als Chauffeur im Einsatz. Die Besonderheiten des Y1RS kennt er genau. Auffällig ist der Lenker, der sich optisch stark von Standardmodellen abhebt.

Er ist flügelartig geformt, und sämtliche Leitungen sind intern integriert und das gesamte Cockpit somit clean aufgeräumt, was sich sehr positiv auf die Aerodynamik auswirkt. Die Bremsleitungen verlaufen vollständig im Innern.

Der 3D-Sattel ist wie ein Spinnennetz

Das alles sind Details. Aber mit Auswirkungen. Etterlin: «Auf langen Etappen sparen die Profis Energie, weil das Velo aerodynamischer ist. Vielleicht können sie am Ende ein paar Watt mehr treten – genau jene, die über Sieg oder Niederlage entscheiden.»

Beim Y1RS dreht sich viel um den möglichst geringen Luftwiderstand. Das Steuerrohr oberhalb der Gabel ist beweglich konstruiert. «Wenn der Fahrer einlenkt, bewegt sich dieser Teil des Rahmens mit.» Der 3D-Sattel hat eine netzartige Struktur. «Vorteile sind die gute Belüftung, bessere Anpassungsfähigkeit und Druckverteilung sowie Gewichtsersparnis», erklärt Etterlin. 

«Jeder könnte mit seinem Velo fahren»

Dazu kommt die markante Y-Konstruktion von Rahmen und Sattelstütze. Sie soll Stösse absorbieren, ohne die Aerodynamik zu beeinträchtigen. «Bei vielen Aero-Velos kommt der Komfort oft zu kurz, da spürt man überspitzt formuliert kleinste Unebenheiten des Untergrunds. Nicht so beim Y1RS.»

Ansonsten verfügt Pogacars Arbeitsgerät über alles, was im modernen Profiradsport Standard ist: Scheibenbremsen, Tubeless-Reifen und elektronische Schaltung. Billig ist das nicht. Wer das Y1RS kaufen will, bezahlt je nach Ausführung um die 15'000 Franken. «Grundsätzlich könnte jeder Hobbyfahrer damit fahren, abgesehen vom Schalt-Übersetzungs-Verhältnis», sagt Etterlin. «Pogacar und die anderen Profis sitzen zwar in extremen Positionen auf dem Rad. Aber Lenker und Sattel lassen sich individuell anpassen.»

Mehr Radsport
Britin sprintet an der Tour de Suisse zu Premiere
Beste Schweizerin wird fünfte
Britin sprintet an der Tour de Suisse zu Premiere
WM-Crew im Abseits – diese Expertin ist der SRF-Lichtblick
Blick-TV-Kritik von Daniel Leu
WM-Crew im Abseits – diese Expertin ist der SRF-Lichtblick
Pogacar heizt Etappensieger Grégoire im Finish ein
Französischer Erfolg im Tessin
Pogacar heizt Etappensieger Grégoire im Finish ein
Rad-König Pogacar übernachtet in verrücktem Schweizer Hotel
Mit Video
Zwischen Aquarium und F1-Autos
Rad-König Pogacar übernachtet in verrücktem Schweizer Hotel
Zigarts Horrorcrash überschattet Tour-de-Suisse-Etappe
Pogacar-Verlobte stürzt heftig
Zigarts Horrorcrash überschattet Tour-de-Suisse-Etappe
Abzweig-Panne, Reusser-Ärger und Sturz-Debatte
Tour de Suisse gibt zu reden
Abzweig-Panne, Reusser-Ärger und Sturz-Debatte
«Im Training fahren wir oft Velo, bin aber sehr langsam»
1:36
Holdener bei Tour de Suisse
«Im Training fahren wir oft Velo, bin aber sehr langsam»

Für die Tour de Suisse ist Pogacar damit bestens gerüstet. Treten muss er allerdings selbst.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen