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Tour de Suisse: Holdener ist in Locarno mit dabei
Holdener bei Tour de Suisse
«Im Training fahren wir oft Velo, bin aber sehr langsam»
Wendy Holdener ist in Locarno bei der Tour de Suisse dabei. Im Begleitauto darf sie beim Männerrennen mitfahren.
Publiziert: 21:16 Uhr
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Mathias Germann
Reporter Sport
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