Schwerer Sturz bei der Tour de Suisse der Frauen: Urska Zigart kracht beim Schlusssprint in Locarno in ein Schlagloch und bleibt lange reglos liegen. Die Slowenin musste ins Spital gebracht werden, ihr Zustand ist unklar.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Üble Szenen bei der Zieleinfahrt der Tour de Suisse der Frauen: Beim Schlusssprint in Locarno stürzt Urska Zigart (29) heftig. Grund dafür ist ein «Speed Bump», über welche die Verlobte von Überflieger Tadej Pogacar gefahren ist. Beim Horrorcrash kommen auch noch weitere Fahrerinnen mit hohem Tempo zu Fall. Zigart bleibt nach dem Aufprall lange reglos am Boden und wurde für weitere Untersuchungen ins Spital gebracht. Ein Update zum Zustand der Slowenin hat ihr Team bislang noch nicht gegeben.

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Zigart ist aber nicht die einzige Fahrerin, die es mit einem Sturz erwischt hat. Nach circa 40 Kilometern ist die Gewinnerin der ersten Etappe, Femke de Vries, ebenfalls gestürzt. Die Holländerin konnte das Rennen zwar fortsetzen, aber keine weitere Duftmarke setzen und wird im Gesamtklassement zurückgespült. Neue Leaderin ist die Italienerin Elisa Longo Borghini – auch weil sich die Schweizerin Marlen Reusser verfahren hat.