Reusser verfährt sich bei zweiter Tour-de-Suisse-Etappe

Marlen Reusser patzt bei der Tour de Suisse: Die 34-Jährige verpasst eine Kurve und verliert wertvolle 30 Sekunden. Ihr Rückstand auf Etappensiegerin Elisa Longo Borghini wächst auf 57 Sekunden im Gesamtklassement.

Mathias Germann Reporter Sport

Das darf doch nicht wahr sein! Marlen Reusser (34) fährt bei der zweiten Tour-de-Suisse-Etappe geradeaus statt links. Und das wenige Kilometer vor dem Ziel, auf Platz 2 liegend. Sie vergibt nicht nur den möglichen Sieg, sondern hat auf Etappensiegerin Elisa Longo Borghini (34, It) nun 57 Sekunden Rückstand im Gesamtklassement. «Heute gab es nur Ärgernis. Es wurde in den Anstiegen gedrängelt, dann liess man Lücken entstehen. Das Gleiche in der Abfahrt. Und dann fahre ich falsch. Unglaublich blöd», sagt sie.

Reusser dachte, der Steward warne vor einem Verkehrshindernis. «Dass wir rundherum fahren sollten», erklärt sie. Falsch gedacht. Erst mehrere Hundert Meter später bemerkt sie den Fehler – mit Kasia Niewiadoma (31, Pol) im Schlepptau. Das Duo verliert durch das Missgeschick geschätzt mindestens 30 Sekunden. Und den Rhythmus. «Eigentlich wollte ich den Turbo zeigen. Das ging in die Hose.»

Noch ist nichts verloren. Fakt ist: Viele Fahrerinnen fahren derzeit gegen Reusser. Weil sie wissen, dass die Titelverteidigerin im Zeitfahren (am Samstag) ihnen wohl überlegen ist. Sie versuchen, die Bernerin zu zermürben. «Das ist vielleicht so, aber ich fühle mich gut. Momentan ist der Frust aber gross.»