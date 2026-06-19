Darum gehts
- Zoe Bäckstedt (21) gewinnt 3. Etappe der Tour de Suisse
- Schweizerin Jasmin Liechti (23) erreicht starken 5. Platz in Bad Ragaz
- Reusser auf Platz 4 im Gesamtklassement, 55 Sekunden hinter Longo Borghini
Zoe Bäckstedt (21) zieht 200 Meter vor dem Ziel den Sprint an, setzt sich klar vom Feld ab und gewinnt damit die 3. Etappe der Tour de Suisse. Somit kommt die Britin zu ihrem ersten Erfolg auf der World Tour. Die beste Schweizerin Jasmin Liechti (23) fährt auf einen starken 5. Platz.
Die Spitzengruppe, bestehend aus acht Fahrerinnen, bildet sich gleich nach dem Start des 120,3 Kilometer langen Rundkurses in Bad Ragaz. 17 Kilometer vor dem Ziel, beim dritten Zwischensprint, fahren die Ausreisserinnen dem Verfolgerfeld davon. Marlen Reusser (34) und Steffi Häberlin (28) verpassen zwar die Fluchtgruppe, jagen aber bei den Zwischensprints erfolgreich nach Bonifikationssekunden. Reusser schnappt sich drei, Häberlin vier Sekunden. Damit liegt Reusser im Gesamtklassement neu auf Platz 4.
Sprint in Aarburg
Die Schweizerin befindet sich 55 Sekunden hinter der führenden Italienerin Elisa Longo Borghini (34). Der Rad-Zirkus verschiebt nun nach Aarburg, wo am Samstag um 10.45 Uhr das 23 Kilometer lange Einzelzeitfahren der Frauen stattfindet. Reusser tritt dort mit dem Regenbogentrikot der Weltmeisterin an und gehört zum engen Favoritenkreis.