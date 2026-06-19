Jasmin Liechti fährt bei der 120,3 Kilometer langen Rundfahrt in Bad Ragaz auf den 5. Rang. Marlen Reusser sichert sich vor der zweitletzten Tour-de-Suisse-Etappe den 4. Platz im Gesamtklassement.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zoe Bäckstedt (21) gewinnt 3. Etappe der Tour de Suisse

Schweizerin Jasmin Liechti (23) erreicht starken 5. Platz in Bad Ragaz

Reusser auf Platz 4 im Gesamtklassement, 55 Sekunden hinter Longo Borghini

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Zoe Bäckstedt (21) zieht 200 Meter vor dem Ziel den Sprint an, setzt sich klar vom Feld ab und gewinnt damit die 3. Etappe der Tour de Suisse. Somit kommt die Britin zu ihrem ersten Erfolg auf der World Tour. Die beste Schweizerin Jasmin Liechti (23) fährt auf einen starken 5. Platz.

Die Spitzengruppe, bestehend aus acht Fahrerinnen, bildet sich gleich nach dem Start des 120,3 Kilometer langen Rundkurses in Bad Ragaz. 17 Kilometer vor dem Ziel, beim dritten Zwischensprint, fahren die Ausreisserinnen dem Verfolgerfeld davon. Marlen Reusser (34) und Steffi Häberlin (28) verpassen zwar die Fluchtgruppe, jagen aber bei den Zwischensprints erfolgreich nach Bonifikationssekunden. Reusser schnappt sich drei, Häberlin vier Sekunden. Damit liegt Reusser im Gesamtklassement neu auf Platz 4.

Sprint in Aarburg

Die Schweizerin befindet sich 55 Sekunden hinter der führenden Italienerin Elisa Longo Borghini (34). Der Rad-Zirkus verschiebt nun nach Aarburg, wo am Samstag um 10.45 Uhr das 23 Kilometer lange Einzelzeitfahren der Frauen stattfindet. Reusser tritt dort mit dem Regenbogentrikot der Weltmeisterin an und gehört zum engen Favoritenkreis.