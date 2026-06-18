Während die SRF-Berichterstattung über die Fussball-WM langweilig ist, lohnt es sich vor allem dank einer Person, die Tour de Suisse zu schauen: Michelle Andres.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Das übliche Studio, die üblichen Kommentatoren und Moderatoren, die üblichen Experten: Wer bei der Fussball-WM-Berichterstattung freudig überrascht oder unterhalten werden möchte, der wird zurzeit bei SRF nicht fündig.

Das SRF-Highlight dieser Tage gibts im Umfeld der Tour de Suisse zu hören und zu sehen: Michelle Andres. Die 29-jährige Aargauerin ist fürs Schweizer Fernsehen ein Glücksfall, denn sie weiss, wovon sie spricht.

Fachlich top, frisch, fröhlich

Andres nahm selbst schon zweimal an der Tour de Suisse teil, ging 2024 als Bahnradfahrerin an den Olympischen Spielen an den Start und hat einen Bachelor in Kommunikationswissenschaften und Medienforschung.

Ihre Premiere am SRF-Mikrofon feierte sie während der vergangenen Tour de Suisse. In diesem Jahr ist sie noch präsenter, und zwar in unterschiedlichen Rollen. Während der ersten Etappe am Mittwoch war sie beim Frauen-Rennen Co-Kommentatorin, im Gespräch mit Moderator Olivier Borer Expertin und während des Männer-Rennens sass sie auf dem Töff und machte unter anderem in voller Fahrt ein Interview mit dem Sportlichen Leiter des Teams UAE Emirates von Überflieger Tadej Pogacar. All das meisterte sie souverän und auf eine angenehme Art und Weise: Fachlich top, frisch, fröhlich.

Angenehm anders

Ihr Erfolgsrezept ist dabei das gleiche wie einst bei Jann Billeter: Sie hat gar keines! Sie ist einfach sich selbst und spielt im Gegensatz zum Grossteil ihrer «Arbeitsgspänli», die zurzeit für SRF an der Fussball-WM im Einsatz sind, keine Rolle.

Michelle Andres – angenehm anders!