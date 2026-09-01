Nach Pogacars Sturz ist die Vuelta neu lanciert. Enric Mas trägt das Rote Trikot. Bis zum 13. September führt die Vuelta entlang der Mittelmeerküste bis nach Granada. Insgesamt stehen 3275 Kilometer und rund 58’000 Höhenmeter auf dem Programm.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Tadej Pogacar ist raus – und plötzlich ist die Vuelta wieder völlig offen. Enric Mas hat das Rote Trikot übernommen und am Sonntag auf dem Alto de Aitana gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch auch Primoz Roglic und Felix Gall liegen in Lauerstellung.

Der grosse Traum ist geplatzt: Der diesjährige Topfavorit Tadej Pogacar wird seine Grand-Tour-Trophäensammlung 2026 nicht komplettieren. Der fünffache Tour-de-France-Sieger und Giro-d'Italia-Sieger von 2024 stürzt auf der achten Vuelta-Etappe und muss seine Hoffnungen auf den Gesamtsieg begraben. Mehr als 30 Kilometer vor dem Ziel in Xeraco kommt der Slowene im Peloton zu Fall. Videos legen nahe, dass ein auf der Strasse liegender Stein den folgenschweren Sturz ausgelöst haben könnte. Somit werden die Karten für die Vuelta 2026 wieder kompett neu gemischt.

Zwischen Monaco und Madrid liegen insgesamt 3275 Kilometer an 21 Renntagen. Die diesjährige Vuelta gilt als besonders anspruchsvoll und startete mit einem Einzelzeitfahren in Monaco. Von dort führte die Route über drei weitere Etappen durch Frankreich und Andorra, ehe das Rennen ab dem fünften Renntag vollständig auf spanischem Boden ausgetragen wurde. Auf den folgenden Etappen führt die Strecke immer wieder entlang der Mittelmeerküste Richtung Süden bis in die Grenznähe zu Portugal. Für die Schlussphase geht es zurück nach Granada, dessen Hinterland die Vuelta bereits auf dem Weg nach Westen durchquert.

Alle Etappen der Vuelta a España 2026

22. August : 1. Etappe, Monaco – Monaco, 9.4 km (Einzelzeitfahren)

Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

: 1. Etappe, Monaco – Monaco, 9.4 km (Einzelzeitfahren) Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) 23. August : 2. Etappe, Monaco – Manosque, 214.3 km (Hügelig)

Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike)

: 2. Etappe, Monaco – Manosque, 214.3 km (Hügelig) Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) 24. August : 3. Etappe, Gruissan-Aude – Font Romeu, 174 km (Mittelgebirge)

Rennen abgebrochen wegen Hagel

: 3. Etappe, Gruissan-Aude – Font Romeu, 174 km (Mittelgebirge) Rennen abgebrochen wegen Hagel 25. August : 4. Etappe, Andorra la Vella – Andorra la Vella, 104.8 km (Hochgebirge)

Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

: 4. Etappe, Andorra la Vella – Andorra la Vella, 104.8 km (Hochgebirge) Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) 26. August : 5. Etappe, Falset . Costa Daurada – Roquetes. Terres de l'Ebre, 173.4 km (Hügelig

Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike)

: 5. Etappe, Falset . Costa Daurada – Roquetes. Terres de l'Ebre, 173.4 km (Hügelig Sieger: Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) 27. August : 6. Etappe, Alcossebre – Castelló, 177.4 km (Mittelgebirge)

Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

: 6. Etappe, Alcossebre – Castelló, 177.4 km (Mittelgebirge) Sieger: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) 28. August : 7. Etappe, Vall d'Alba – Aramón Valdelinares, 149.8 km (Hochgebirge)

Sieger: Andreas Leknessund (Uno-X)

: 7. Etappe, Vall d'Alba – Aramón Valdelinares, 149.8 km (Hochgebirge) Sieger: Andreas Leknessund (Uno-X) 29. August : 8. Etappe, Puçol – Xeraco, 171 km (Flachetappe)

Sieger: Bryan Coquard (Cofidis)

: 8. Etappe, Puçol – Xeraco, 171 km (Flachetappe) Sieger: Bryan Coquard (Cofidis) 30. August : 9. Etappe, La Vila Joiosa/ Villajoyosa – Alto de Aitana.Costa Blanca, 187.4 km (Hochgebirge)

Sieger: Enric Mas (Movistar)

: 9. Etappe, La Vila Joiosa/ Villajoyosa – Alto de Aitana.Costa Blanca, 187.4 km (Hochgebirge) Sieger: Enric Mas (Movistar) 31. August : Ruhetag

: Ruhetag 1. September : 10. Etappe, Alcaraz – Elche de la Sierra, 184.7 km (Hügelig)

: 10. Etappe, Alcaraz – Elche de la Sierra, 184.7 km (Hügelig) 2. September : 11. Etappe, Cartagena – Lorca, 151.3 km (Flachetappe)

: 11. Etappe, Cartagena – Lorca, 151.3 km (Flachetappe) 3. September : 12. Etappe, Vera – Calar Alto, 166.6 km (Hochgebirge)

: 12. Etappe, Vera – Calar Alto, 166.6 km (Hochgebirge) 4. September : 13. Etappe, Almuñécar – Loja, 192.8 km (Mittelgebirge)

: 13. Etappe, Almuñécar – Loja, 192.8 km (Mittelgebirge) 5. September : 14. Etappe, Jaén – Sierra de La Pandera, 154.5 km (Hochgebirge)

: 14. Etappe, Jaén – Sierra de La Pandera, 154.5 km (Hochgebirge) 6. September : 15. Etappe, Palma del Río – Córdoba, 189.7 km (Mittelgebirge)

: 15. Etappe, Palma del Río – Córdoba, 189.7 km (Mittelgebirge) 7. September : Ruhetag

: Ruhetag 8. September : 16. Etappe, Cortegana – La Rábida. Palos de la Frontera, 181.1 km (Hügelig)

: 16. Etappe, Cortegana – La Rábida. Palos de la Frontera, 181.1 km (Hügelig) 9. September : 17. Etappe, Dos Hermanas – Sevilla, 185 km (Flachetappe)

: 17. Etappe, Dos Hermanas – Sevilla, 185 km (Flachetappe) 10. September : 18. Etappe, El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera, 32 km (Einzelzeitfahren)

: 18. Etappe, El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera, 32 km (Einzelzeitfahren) 11. September : 19. Etappe, Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona, 210 km (Hügelig mit Bergankunft)

: 19. Etappe, Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona, 210 km (Hügelig mit Bergankunft) 12. September : 20. Etappe, La Calahorra – Collado del Alguacil, 186.8 km (Hochgebirge)

: 20. Etappe, La Calahorra – Collado del Alguacil, 186.8 km (Hochgebirge) 13. September: 21. Etappe, Carrefour Granada – Granada, 99.4 km (Flachetappe)

Die 81. Ausgabe der Vuelta a España findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Auf 21 Etappen gehts über flache und hügelige Abschnitte, zweimal gegen die Uhr und in die Berge. Hinzu kommen zwei Ruhetage am 31. August und 7. September. Aus der Schweiz nimmt ein Tudor-Trio teil: Stefan Küng, Roland Thalmann und Fabian Weiss.