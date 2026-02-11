Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Roman Josi hat – wie viele Hockeyspieler – eine lange Leidensgeschichte mit Gehirnerschütterungen hinter sich. Schon öfter muss der NHL-Starverteidiger wegen dieser Verletzung pausieren. Letztmals erleidet er im Februar 2025 eine Gehirnerschütterung und verpasst danach 25 Spiele. Im letzten Frühling plagen den 35-Jährigen täglich Kopfschmerzen und die Angst wächst, sein Gehirn könnte beschädigt sein.

Deswegen entschliesst er sich zu einer Ganzkörper-Untersuchung. Ein MRI bringt die Erlösung, Josis Gehirn ist unverletzt. Dafür zeigt einer der weiteren Tests auf, dass der Captain der Nashville Predators am posturalen Tachykardiesyndrom (POTS) leidet. Es handelt sich dabei um eine Erkrankung, bei der die Herzfrequenz durch die Bewegung vom Sitzen ins Stehen zu stark erhöht wird, was zu Schwindel, Benommenheit und eben auch Kopfschmerzen führen kann. Nach dieser Diagnose beginnt der zweifache Vater mit einer entsprechenden Therapie, die ihm hilft.

Im Herbst steht fest: Der dreimalige WM-Silberheld kann in der NHL sein Comeback geben. Das tut Josi mit einem Band um den Hals in einer speziellen Form. Es handelt sich dabei nicht um die herkömmliche Halskrause, die vor fatalen Schnittverletzungen schützt. Sondern um ein sogenanntes Q-Collar, das man vor allem aus der NFL kennt. «Die Preds haben mich darauf hingewiesen, dass ich es ausprobieren soll», erzählt unser Nati-Captain in Mailand. Auch das Olympia-Turnier spielt Josi mit dem Q-Collar. Der Hersteller hat dem Berner sogar extra eines in Rot-Weiss mit Schweizer Kreuz designt.

Und so funktioniert das Q-Collar: Das C-förmige, nur 113 Gramm leichte Halsband übt einen leichten Druck auf die Halsschlagader aus, was den Blutfluss im Gehirn minimal erhöht. Durch die Volumenzunahme wird die Bewegung des Gehirns im Schädel, was meist die Ursache für eine Gehirnerschütterung ist, reduziert bei Kollisionen oder eben Checks. Denn die geschwollenen Venen füllen den Hohlraum zwischen Organ und Schädeldecke, was die Energie des Aufpralls absorbiert. Das Risiko einer Gehirnerschütterung wird verringert.

«Ich habe mit den Ärzten, die mir die letzten Diagnosen gestellt haben, darüber gesprochen», so Josi, «sie sagten, dass es mir tatsächlich helfen könnte.» Er habe sich schnell daran gewöhnt und alles, was seine Karriere verlängern könnte, sei wertvoll, sagt der Nashville-Star zu Beginn der Saison zur Zeitung «Tennessean». «Für mich macht es Sinn», ergänzt er vor dem Frankreich-Auftaktspiel gegenüber Blick, das Q-Collar gebe ihm ein gutes Gefühl.