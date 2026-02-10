Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

1 Leon Draisaitl (De, 30)

12,7 Millionen Franken verdient der Superstar nach aktuellem Dollar-Kurs in dieser Saison, der ersten seines 8-Jahresvertrages. Der deutsche Fahnenträger und Captain stand in den letzten zwei Jahren mit den Edmonton Oilers im Stanley-Cup-Final und buchte dabei in 47 Playoff-Spielen 62 Punkte. Letzte Saison war er bester Torschütze der NHL, 2019/20 Topskorer und MVP der Liga.

2 Nathan MacKinnon (Ka, 30)

Die Rakete der Colorado Avalanche verdient 12,4 Mio. Franken. Der Center ist derzeit hinter Connor McDavid die Nummer 2 der NHL-Skorerliste. Auch er war MVP (2023/24) – und führte Colorado 2022 zum Stanley-Cup-Sieg. Beim letzten Rendez-vous der NHL-Stars auf internationaler Bühne vor einem Jahr war er der MVP der Kanadier beim Triumph im 4-Nationen-Turnier.

3 Auston Matthews (USA, 28)

Playoff-Erfolge kann der Center, der sich 2015/16 den letzten Schliff bei den ZSC Lions geholt hatte, mit den Toronto Maple Leafs nicht vorweisen. In dieser Saison kassiert der US-Captain, der dreimal bester Torschütze der Liga war, 11,7 Mio. Franken.

4 Mitch Marner (Ka, 28)

Wie Matthews kam auch der flinke Flügel in Toronto in den Playoffs auf keinen grünen Zweig. Im letzten Sommer haben ihn die Vegas Golden Knights mit einem 8-Jahresvertrag ausgestattet und bezahlen ihm in der ersten Saison 11,5 Mio. Franken.

4 Mikko Rantanen (Fi, 29)

Letzte Saison, als sein Vertrag auslief, wurde der «Elch» zweimal transferiert. Erst von Colorado zu Carolina, dann zu Dallas. Den Texanern gelang es dann auch, den Power-Flügel mit einem 8-Jahresvertrag an sich zu binden. Sein Salär diese Saison: 11,5 Millionen. An der Seite von MacKinnon gewann er mit Colorado 2022 den Stanley Cup.

6 Elias Pettersson (Sd, 27)

11,1 Mio. kassiert der Stürmer bei den Vancouver Canucks – und bewirbt sich damit für den inoffiziellen Titel des überbezahltesten Spielers der NHL. Und sein Vertrag läuft bis 2032! Vor drei Jahren buchte er noch 102 Skorerpunkte. In dieser Saison sind es nur 34 in 49 Spielen.

7 William Nylander (Sd, 29)

Der Sohn von Michael Nylander (53, ex Lugano, ZSC und Kloten) streicht bei Toronto 10,4 Mio. ein und ist diese Saison mit 52 Punkten in 40 Spielen der beste Skorer der Maple Leafs.

8 David Pastrnak (Tsch, 29)

Man erinnert sich nur ungern an «Pasta». Er war es, der die Schweiz im WM-Final 2024 in Prag abschoss. Die Boston Bruins bezahlen ihm 9,57 Millionen.

Nicht zu den bestbezahlten Spielern in Mailand gehören vier der grossen Namen im kanadischen Team: Connor McDavid (7,7 Mio.), Sidney Crosby (7,5 Mio.), Cale Makar (6,7 Mio.) und Jungstar Macklin Celebrini (0,75 Mio.).

Bestbezahlter Schweizer NHL-Star ist Timo Meier, der diese Saison mit 8,2 Mio. Franken brutto entlöhnt wird.