Welcher Nati-Star wird unser Olympia-Captain?

Darum gehts
- Patrick Fischer ernennt einen der NHL-Stars als Olympia-Captain
- Erstmals stehen dem Nati-Trainer alle Schweizer NHL-Spieler fürs Olympia-Turnier zur Verfügung
- Roman Josi und Nino Niederreiter in der Poleposition – wer wäre Deine Wahl?
Es sind grosse Namen, die Patrick Fischer an den letzten drei Weltmeisterschaften als seine Team-Captains eingesetzt hat: Mit Nico Hischier (2025) in Dänemark und Schweden, Roman Josi (2024) in Prag sowie Nino Niederreiter (2023) in Riga allesamt NHL-Stars mit ausgewiesenen Führungsqualitäten – sowohl sportlich als auch menschlich.
Noch nie aber sind dem Nati-Trainer in seiner Zeit als Headcoach der Schweizer alle NHL-Spieler zur Verfügung gestanden. An WM-Turnieren je nach Playoff-Qualifikationen ihrer Klubs nicht und an seinen beiden Olympia-Teilnahmen 2022 und 2018 nicht, weil die NHL ihre Meisterschaft nicht unterbrochen hat. Somit steht Fischer erstmals vor dem Luxus-Problem, aus allen unseren NHL-Grössen auswählen zu können.
Sowohl für Josi (35, Nashville) als auch für Niederreiter (33, Winnipeg) könnte es das letzte olympische Schaulaufen sein. Der Preds-Captain und der Jets-Stürmer haben beide das erste und letzte Mal 2014 in Sotschi ein Olympia-Turnier bestritten – vor Fischers Amtsübernahme 2016. Seither aber sind sie – wie alle NHL-Spieler – Stammgäste im Aufgebot, wenn sie ihre Klub-Saison beendet haben. Und fliegen dann auch schon mal direkt vor einem WM-Match ein und lassen sich sogleich aufstellen.
- WM 2025: Nico Hischier (Andrea Glauser)
- WM 2024: Roman Josi
- WM 2023: Nino Niederreiter
- WM 2022: Nico Hischier
- Olympia 2022: Raphael Diaz
- WM 2021: Raphael Diaz
- WM 2019: Raphael Diaz
- WM 2018: Raphael Diaz
- Olympia 2018: Raphael Diaz
- WM 2017: Raphael Diaz
- WM 2016: Andres Ambühl
«Wir haben 25 Captains»
Fischer hat es geschafft, in seinem Jahrzehnt als Trainer eine (Leistungs-)Kultur sowie einen Zusammenhalt für die Schweizer Nati aufzubauen, für den die Stars gerne noch ein paar wichtige Spiele an ihre intensive Regular Season anzuhängen bereit sind. Somit ist es keine Überraschung, wenn in Mailand einer der NHL-Leistungsträger das C auf der Brust tragen wird.
Für Fischer steht schon lange fest, wer sein letzter Olympia-Captain wird. Das sagt der 50-Jährige nach dem ersten Training in der Santagiulia Ice Hockey Arena mit kompletter Mannschaft. «Aber das Team ist noch nicht informiert worden, deshalb verrate ich nichts.» Auf seine hochkarätige Auswahl für dieses Amt angesprochen, bestätigt Fischer: «Ja, wir haben eigentlich 25 Captains.»
