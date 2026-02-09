Welcher Nati-Star wird unser Olympia-Captain?

Einer der zehn NHL-Cracks in Patrick Fischers Kader wird die Schweiz anführen. Roman Josi und Nino Niederreiter dürften in der Pole-Position sein.

Darum gehts Patrick Fischer ernennt einen der NHL-Stars als Olympia-Captain

Erstmals stehen dem Nati-Trainer alle Schweizer NHL-Spieler fürs Olympia-Turnier zur Verfügung

Roman Josi und Nino Niederreiter in der Poleposition – wer wäre Deine Wahl? Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicole Vandenbrouck aus Mailand

Es sind grosse Namen, die Patrick Fischer an den letzten drei Weltmeisterschaften als seine Team-Captains eingesetzt hat: Mit Nico Hischier (2025) in Dänemark und Schweden, Roman Josi (2024) in Prag sowie Nino Niederreiter (2023) in Riga allesamt NHL-Stars mit ausgewiesenen Führungsqualitäten – sowohl sportlich als auch menschlich.

Noch nie aber sind dem Nati-Trainer in seiner Zeit als Headcoach der Schweizer alle NHL-Spieler zur Verfügung gestanden. An WM-Turnieren je nach Playoff-Qualifikationen ihrer Klubs nicht und an seinen beiden Olympia-Teilnahmen 2022 und 2018 nicht, weil die NHL ihre Meisterschaft nicht unterbrochen hat. Somit steht Fischer erstmals vor dem Luxus-Problem, aus allen unseren NHL-Grössen auswählen zu können.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sowohl für Josi (35, Nashville) als auch für Niederreiter (33, Winnipeg) könnte es das letzte olympische Schaulaufen sein. Der Preds-Captain und der Jets-Stürmer haben beide das erste und letzte Mal 2014 in Sotschi ein Olympia-Turnier bestritten – vor Fischers Amtsübernahme 2016. Seither aber sind sie – wie alle NHL-Spieler – Stammgäste im Aufgebot, wenn sie ihre Klub-Saison beendet haben. Und fliegen dann auch schon mal direkt vor einem WM-Match ein und lassen sich sogleich aufstellen.

Verteidiger Raphael Diaz (r.) war der langjährigste Captain unter Trainer Patrick Fischer (l.) Claudio Thoma/freshfocus Fischers Nati-Captains WM 2025: Nico Hischier (Andrea Glauser)

WM 2024: Roman Josi

WM 2023: Nino Niederreiter

WM 2022: Nico Hischier

Olympia 2022: Raphael Diaz

WM 2021: Raphael Diaz

WM 2019: Raphael Diaz

WM 2018: Raphael Diaz

Olympia 2018: Raphael Diaz

WM 2017: Raphael Diaz

WM 2016: Andres Ambühl Verteidiger Raphael Diaz (r.) war der langjährigste Captain unter Trainer Patrick Fischer (l.) Claudio Thoma/freshfocus WM 2025: Nico Hischier (Andrea Glauser)

WM 2024: Roman Josi

WM 2023: Nino Niederreiter

WM 2022: Nico Hischier

Olympia 2022: Raphael Diaz

WM 2021: Raphael Diaz

WM 2019: Raphael Diaz

WM 2018: Raphael Diaz

Olympia 2018: Raphael Diaz

WM 2017: Raphael Diaz

WM 2016: Andres Ambühl

«Wir haben 25 Captains»

Fischer hat es geschafft, in seinem Jahrzehnt als Trainer eine (Leistungs-)Kultur sowie einen Zusammenhalt für die Schweizer Nati aufzubauen, für den die Stars gerne noch ein paar wichtige Spiele an ihre intensive Regular Season anzuhängen bereit sind. Somit ist es keine Überraschung, wenn in Mailand einer der NHL-Leistungsträger das C auf der Brust tragen wird.

Für Fischer steht schon lange fest, wer sein letzter Olympia-Captain wird. Das sagt der 50-Jährige nach dem ersten Training in der Santagiulia Ice Hockey Arena mit kompletter Mannschaft. «Aber das Team ist noch nicht informiert worden, deshalb verrate ich nichts.» Auf seine hochkarätige Auswahl für dieses Amt angesprochen, bestätigt Fischer: «Ja, wir haben eigentlich 25 Captains.»