Das Olympia-Turnier mit den vielen NHL-Stars ist die grösste mögliche Hockey-Bühne. Mit dabei sind aber auch nicht weniger als 36 Spieler, die ihr Geld in der Schweiz verdienen. Blick schafft einen Überblick.

Nur die NHL stellt mehr Olympia-Fahrer als die Schweiz

Darum gehts 148 NHL-Stars spielen ab 11. Februar beim Olympiaturnier in Mailand

Schweiz stellt zweitgrösste Delegation mit 36 Spielern aus heimischen Ligen

ZSC Lions führen mit sieben Olympia-Fahrern, gefolgt von Davos und Fribourg

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Nach aktuellem Stand werden 148 NHL-Stars am olympischen Eishockey-Turnier, das am 11. Februar beginnt, teilnehmen. Die zweitgrösste Delegation kommt aus der Schweiz. 36 Spieler, die in unseren Ligen unter Vertrag stehen, werden in Mailand mit von der Partie sein. Damit schlägt die Schweiz die nächstfolgenden Ligen aus Tschechien (27), Deutschland (25) und der ICE (18; Liga-Verbund aus Österreich, Italien, Slowenien und Ungarn) deutlich. Die grosse SHL aus Schweden stellt gar nur sieben Olympia-Teilnehmer, die finnische Liiga elf.

Die Top 10 Ligen nach Spielern an Olympia 1. NHL 148

2. Schweiz 36

3. Tschechien 27

4. Deutschland 25

5. ICE (Oe, It, Slo, Un) 18

6. Finnland 11

7. AHL 8

8. Schweden und Frankreich je 7

Von den Schweizer Klubs sind die ZSC Lions der Branchenleader. Sieben Kaderspieler werden an den Olympischen Spielen teilnehmen, gefolgt von Leader Davos, Fribourg, Lausanne und überraschenderweise Schlusslicht Ajoie mit je vier. Bei den Jurassiern stehen die für Frankreich aufgebotenen Antoine Keller, Thomas Thiry, Kevin Bozon und Pierre-Édouard Bellemare unter Vertrag.

Bern und Biel aussen vor

Keine Spieler nach Mailand entsenden aus der National League einzig Bern und Biel. Sogar die beiden Swiss-League-Vereine Chur und GCK Lions sind da besser. Denn Frankreich-Goalie Martin Neckar steht zwar bei den SCL Tigers unter Vertrag, spielt aber grossmehrheitlich in Chur. Und Italien-Stürmer Alessandro Segafredo ist zwar ein ZSC-Kaderspieler, aber kommt aktuell zumeist bei den GCK Lions zum Einsatz.

Olympia-Fahrer nach Schweizer Klubs National League (36):

ZSC Lions (7): Lehtonen (Fi), Segafredo* (It), Balcers (Let), Kukan (Sz), Marti (Sz), Andrighetto (Sz), Malgin (Sz)

Davos (4): Guebey (Fr), Stransky (Tsch), Fora (Sz), Knak (Sz)

Fribourg (4): Berra (Sz), Glauser (Sz), Bertschy (Sz), Schmid (Sz)

Lausanne (4): Kahun (De), Douay (Fr), Jäger (Sz), Riat (Sz)

Ajoie (4): Keller (Fr), Thiry (Fr), Bellemare (Fr), K. Bozon (Fr)

Lugano (3): Morini (It), M. Zanetti (It), Thürkauf (Sz)

Zug (3): Tatar (Slk), Kubalik (Tsch), Genoni (Sz)

Servette (2): Rutta (Tsch), Berni (Sz)

Ambri (2): De Luca (It), Kostner (It)

SCRJ Lakers (1): Jensen (Dä)

SCL Tigers (1): Neckar** (Fr)

Kloten (1): Fadani (It)

Bern und Biel haben keine Olympia-Fahrer Swiss League (2):

Chur (1): Neckar** (Fr)

GCK Lions (1): Segafredo* (It)

* steht bei den ZSC Lions unter Vertrag, spielt aber mehrheitlich für die GCK Lions

An Olympia derart aussen vor zu sein, ist für den stolzen SCB zwar eine Schmach, aber hinsichtlich des bevorstehenden Kampfes um die Play-In’s durchaus ein Vorteil. Die Mutzen können während der Olympia-Pause mit dem gesamten Kader trainieren. «Für uns ist es sicher gut, dass wir die ganze Mannschaft zusammen haben», sagt denn auch SCB-Sportchef Diego Piceci. Derweil klagt sein ZSC-Amtskollege Sven Leuenberger: «Am Ende vom Tag ist es ein Nachteil, in dieser Zeit so viele Abwesende zu haben.»

Frankreich mit meisten Legionären

Nach unserer Nati mit 15 Olympia-Fahrern aus der National League stellt Frankreich mit sieben Schweiz-Legionären die grösste Delegation. Mit Ausnahme von Ajoies Bellemare verfügen alle über eine Schweizer Lizenz und belasten das Ausländer-Kontingent nicht. Das Gleiche gilt für die sechs in der Schweiz spielenden Italiener, die in Mailand olympische Heimspiele erleben werden.

Die 36 Olympia-Fahrer aus der Schweiz nach Nation Schweiz (15): Berra (Fribourg), Genoni (Zug), Berni (Servette), Fora (Davos), Glauser (Fribourg), Kukan (ZSC Lions), Marti (ZSC Lions), Andrighetto (ZSC Lions), Bertschy (Fribourg), Jäger (Lausanne), Knak (Davos), Malgin (ZSC Lions), Riat (Lausanne), Schmid (Fribourg), Thürkauf (Lugano)

Frankreich (7): Keller (Ajoie), Neckar (Chur/SCL Tigers), Guebey (Davos), Thiry (Ajoie), Bellemare (Ajoie), K. Bozon (Ajoie), Douay (Lausanne)

Italien (6): Fadani (Kloten), De Luca (Ambri), Kostner (Ambri), Morini (Lugano), M. Zanetti (Lugano), Segafredo (GCK Lions/ZSC Lions)

Tschechien (3): Rutta (Servette), Kubalik (Zug), Stransky (Davos)

Dänemark (1): Jensen (SCRJ Lakers)

Deutschland (1): Kahun (Lausanne)

Finnland (1): Lehtonen (ZSC Lions)

Lettland (1): Balcers (ZSC Lions)

Slowakei (1): Tatar (Zug)

