Kim Gubser (Sui)

Was für eine Steigerung! War Gubser nach den ersten beiden Läufen noch am Ende des Klassements, zeigt er nun enorme Fortschritte – SRF-Kommentator Elias Ambühl wird richtig euphorisch. Schade, dass er diese Leistung nicht früher im Lauf zeigen konnte: Mit 57,68 Punkten bleibt er aufgrund eines fehlenden Grabs an einem Kicker etwas zurück. Und rückt auf Rang Sieben vor.