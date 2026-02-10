Sebastian Schjerve (Nor) und Konnor Ralph (Usa)
Der Drittplatzierte der aktuellen Slopestyle-Weltcuprangliste zeigt sein Können im letzten Lauf. Mit einem grossen Sprung erreicht er 76,20 Punkte – nur zwei Punkte hinter Ragettli, der nun zittern muss. Ralph schliesst seine Läufe mit einem lockeren Backflip ab und wirkt im Ziel ein wenig genervt. Er verweilt weiter auf Rang Sieben.
Kim Gubser (Sui)
Was für eine Steigerung! War Gubser nach den ersten beiden Läufen noch am Ende des Klassements, zeigt er nun enorme Fortschritte – SRF-Kommentator Elias Ambühl wird richtig euphorisch. Schade, dass er diese Leistung nicht früher im Lauf zeigen konnte: Mit 57,68 Punkten bleibt er aufgrund eines fehlenden Grabs an einem Kicker etwas zurück. Und rückt auf Rang Sieben vor.
Slopestyle Geschichte an Olympia
Slopestyle entstand in den 1990er-Jahren als Teil der Freestyle-Skiing-Disziplinen. International beliebt wurde er durch Wettkämpfe im World Cup und bei X-Games. Olympisch ist Slopestyle seit den Winterspielen 2014 in Sotschi. Seitdem gilt die Disziplin als Highlight für Zuschauerinnen und Zuschauer, da jeder Run eine Mischung aus Risiko, Technik und Stil zeigt.
Das Klassement nach dem zweiten Run
Dirk Ruud (Nor)
Der Dominator Ruud zeigt eine geniale Trickkombination auf den Rails. Auf dem Kicker misslingen ihm jedoch die Tricks, sodass er sich nicht verbessern wird.
Matej Svancer (Aut) und Jesper Tjader (Swe)
Svancer lächelt, obwohl er wahrscheinlich nicht ganz zufrieden ist, und zeigt gute Sprünge. Danach kommt der 31-jährige Schwede Tjader mit erneut einem «Switch-Backflip» auf den Rails, doch dann rutscht der Routinier ab. Er schnallt seine Skischuhe neu – waren sie vielleicht nicht fest genug geschlossen?
Andri Ragettli (Sui)
Der Druck war hoch, und Ragettli konnte nicht standhalten. Bereits in der Rail-Section, in der er sonst klinisch genau und sauber agiert, kann er den Trick nicht stehen und nutzt seinen zweiten Lauf als Trainingslauf. «Another one», sagt er danach in die Kamera – eine klare Kampfansage an Ruud.
Ben Barclay (Nzl) und Mac Forehand (Usa)
Der Aussenseiter aus Neuseeland nutzt diesen Lauf als Trainingsrun und bleibt auf dem fünften Platz. Anders als Forehand, der nach seinem starken Sturz deutlich den Willen zeigte, sich zu verbessern. Mit einem typisch dunkelblauen Skianzug aus den USA erreicht der Mann aus Connecticut 55,93 Punkte und rückt auf Rang sieben vor.
Alex Hall (Usa)
Hall beweist Nerven mit einem gewagten Lauf, der jedoch gelingt. Damit kann er sehr zufrieden sein: Mit komplexen Tricks und nicht nur Drehungen erhält er von der Jury 85,75 Punkte und schiebt sich damit vor Ragettli.
Sebastian Schjerve (Nor) und Konnor Ralph (Usa)
Der Drittplatzierte der aktuellen Slopestyle-Weltcuprangliste zeigt sein Können im letzten Lauf. Mit einem grossen Sprung erreicht er 76,20 Punkte – nur zwei Punkte hinter Ragettli, der nun zittern muss. Ralph schliesst seine Läufe mit einem lockeren Backflip ab und wirkt im Ziel ein wenig genervt. Er verweilt weiter auf Rang Sieben.
Kim Gubser (Sui)
Was für eine Steigerung! War Gubser nach den ersten beiden Läufen noch am Ende des Klassements, zeigt er nun enorme Fortschritte – SRF-Kommentator Elias Ambühl wird richtig euphorisch. Schade, dass er diese Leistung nicht früher im Lauf zeigen konnte: Mit 57,68 Punkten bleibt er aufgrund eines fehlenden Grabs an einem Kicker etwas zurück. Und rückt auf Rang Sieben vor.
Slopestyle Geschichte an Olympia
Slopestyle entstand in den 1990er-Jahren als Teil der Freestyle-Skiing-Disziplinen. International beliebt wurde er durch Wettkämpfe im World Cup und bei X-Games. Olympisch ist Slopestyle seit den Winterspielen 2014 in Sotschi. Seitdem gilt die Disziplin als Highlight für Zuschauerinnen und Zuschauer, da jeder Run eine Mischung aus Risiko, Technik und Stil zeigt.
Das Klassement nach dem zweiten Run
Dirk Ruud (Nor)
Der Dominator Ruud zeigt eine geniale Trickkombination auf den Rails. Auf dem Kicker misslingen ihm jedoch die Tricks, sodass er sich nicht verbessern wird.
Matej Svancer (Aut) und Jesper Tjader (Swe)
Svancer lächelt, obwohl er wahrscheinlich nicht ganz zufrieden ist, und zeigt gute Sprünge. Danach kommt der 31-jährige Schwede Tjader mit erneut einem «Switch-Backflip» auf den Rails, doch dann rutscht der Routinier ab. Er schnallt seine Skischuhe neu – waren sie vielleicht nicht fest genug geschlossen?
Andri Ragettli (Sui)
Der Druck war hoch, und Ragettli konnte nicht standhalten. Bereits in der Rail-Section, in der er sonst klinisch genau und sauber agiert, kann er den Trick nicht stehen und nutzt seinen zweiten Lauf als Trainingslauf. «Another one», sagt er danach in die Kamera – eine klare Kampfansage an Ruud.
Ben Barclay (Nzl) und Mac Forehand (Usa)
Der Aussenseiter aus Neuseeland nutzt diesen Lauf als Trainingsrun und bleibt auf dem fünften Platz. Anders als Forehand, der nach seinem starken Sturz deutlich den Willen zeigte, sich zu verbessern. Mit einem typisch dunkelblauen Skianzug aus den USA erreicht der Mann aus Connecticut 55,93 Punkte und rückt auf Rang sieben vor.
Alex Hall (Usa)
Hall beweist Nerven mit einem gewagten Lauf, der jedoch gelingt. Damit kann er sehr zufrieden sein: Mit komplexen Tricks und nicht nur Drehungen erhält er von der Jury 85,75 Punkte und schiebt sich damit vor Ragettli.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.