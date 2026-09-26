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St. Otmar – Kadetten 25:31
Starke zweite Halbzeit bringt Kadetten den Sieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie TSV St. Otmar St. Gallen – Kadetten Schaffhausen (25:31).
Publiziert: 21:15 Uhr
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