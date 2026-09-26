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Pfadi – Wacker 33:34
Pausen-Comeback führt Wacker zum Erfolg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Pfadi Winterthur – Wacker Thun (33:34).
Publiziert: 21:15 Uhr
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