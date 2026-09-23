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Basel – St. Otmar 32:27
Basler holen zu Hause zweiten Saisonsieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie RTV 1879 Basel – TSV St. Otmar St. Gallen (32:27).
Publiziert: vor 11 Minuten
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