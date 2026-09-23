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Schaffhausen – Pfadi 35:28
Sackstarke Kadetten fegen Winterthur aus der Halle

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Kadetten Schaffhausen – Pfadi Winterthur (35:28).
Publiziert: vor 13 Minuten
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