DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
QHL: Die Highlights der Partie Stäfa – Suhr Aarau (21:31)
Stäfa – Suhr Aarau 21:31
Stäfas Warten auf den ersten Saisonsieg geht weiter
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – HSC Suhr Aarau (21:31).
Publiziert: vor 15 Minuten
Teilen
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL im September
2:30
Wacker Thun – BSV Bern 30:30
Kein Sieger im Berner Derby
2:25
Basel – St. Otmar 32:27
Basler holen zu Hause zweiten Saisonsieg
2:30
Stäfa – Suhr Aarau 21:31
Stäfas Warten auf den ersten Saisonsieg geht weiter
2:27
Schaffhausen – Pfadi 35:28
Sackstarke Kadetten fegen Winterthur aus der Halle
2:29
GC – Kriens-Luzern 35:43
Krienser bleiben auch gegen Amicitia unbesiegt
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen