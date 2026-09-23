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Stäfa – Suhr Aarau 21:31
Stäfas Warten auf den ersten Saisonsieg geht weiter

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – HSC Suhr Aarau (21:31).
Publiziert: vor 15 Minuten
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