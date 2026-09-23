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GC – Kriens-Luzern 35:43
Krienser bleiben auch gegen Amicitia unbesiegt

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC Amicitia Zürich – HC Kriens-Luzern (35:43).
Publiziert: vor 14 Minuten
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