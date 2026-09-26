DE
FR
Abonnieren

Handball Stäfa – RTV Basel 31:39
Basel überzeugt mit souveränem Auswärtssieg

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Handball Stäfa – RTV 1879 Basel (31:39).
Publiziert: 21:15 Uhr
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL im September
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen