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Kriens-Luzern – Bern 33:34
Kriens-Luzern hält Siegesserie aufrecht

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – BSV Bern (37:32).
Publiziert: 21:16 Uhr
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