Einschränkungen betreffen Nati
Alles zur Gruppenauslosung der WM 2026

Bis zum WM-Eröffnungsspiel vom 11. Juni 2026 dauert es zwar noch über sechs Monate, bereits am Freitag schaut jedoch die ganze Fussballwelt in die USA. In Washington D.C. werden dann die Gruppen ausgelost – mit einigen Einschränkungen, die auch die Nati betreffen.
Publiziert: 10:15 Uhr
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Diesen Freitag werden in Washington D.C. die Gruppen für die WM 2026 ausgelost.
Foto: FIFA via Getty Images
Alexander Hornstein

Der Countdown bis zur WM 2026 läuft. Die erste Qualiphase ist durch, direkte Teilnehmer wie die Nati stehen ebenso fest wie Nationen, die im März den Umweg über die Playoffs gehen müssen. Diesen Freitag nun folgt der nächste grosse Termin, wenn in den USA die Gruppenauslosung durchgeführt wird. Die Aufstockung auf 48 Mannschaften hat Folgen für die Ziehung, von der auch die Nati betroffen ist.

Ziehung wie gewohnt händisch mit kleinen Bällen

Bei der Auslosung stehen vier Lostöpfe zur Verfügung, die kleine Bälle mit den jeweiligen Nationen enthalten. Zu Beginn werden die drei Gastgeber Mexiko, Kanada und die USA in die bereits definierten Gruppen A, B und D gelost. Danach folgen die anderen Länder aus Topf 1, wobei immer direkt nach der Ziehung eines Landes auch gleich die Gruppe per Los definiert wird.

Erst wenn alle Länder aus Topf 1 gezogen und einer Gruppe zugewiesen wurden, folgen mit demselben Prozedere die Töpfe 2, 3 und 4. Dabei werden auch die noch nicht feststehenden Playoff-Sieger einer Gruppe zugelost, wodurch bereits frühzeitig klar ist, auf wen eine an den Playoffs teilnehmende Nation an der WM treffen würde.

Topf 1Topf 2Topf 3Topf 4
KanadaKroatienNorwegenJordanien
MexikoMarokkoPanamaKap Verde
USAKolumbienÄgyptenGhana
SpanienUruguayAlgerienCuraçao
ArgentinienSchweizSchottlandHaiti
FrankreichJapanParaguayNeuseeland
EnglandSenegalTunesienSieger aus Uefa-Playoffs
BrasilienIR IranElfenbeinküsteSieger aus Uefa-Playoffs
PortugalSüdkoreaUsbekistanSieger aus Uefa-Playoffs
NiederlandeEcuadorKatarSieger aus Uefa-Playoffs
BelgienÖsterreichSaudi-ArabienSieger aus interkontinentalen Playoffs
DeutschlandAustralienSüdafrikaSieger aus interkontinentalen Playoffs

In zwölf Vierergruppen werden 32 K.o.-Tickets verteilt

42 Nationen von allen bewohnten Kontinenten stehen bereits als Teilnehmer für die WM im kommenden Sommer fest. Weitere sechs folgen über die Playoffs im März. Die total 48 Länder spielen wie üblich in Vierergruppen um den Einzug in die K.o.-Phase.

Daran nehmen neu 32 Mannschaften teil, wodurch es am Turnier Sechzehntelfinals geben wird. Die ersten zwei Nationen überstehen die Gruppenphase definitiv, unter den Drittplatzierten kommen die besten acht weiter. Für alle anderen endet das Turnier vorzeitig.

Maximal zwei Uefa-Länder pro Gruppe

Wie immer soll verhindert werden, dass mehr als eine Nation aus derselben Konföderation zusammen in der Gruppe ist. Da aus Europa jedoch 16 Mannschaften am Turnier teilnehmen, wurde die Regel dahingehend angepasst, dass mindestens ein und maximal zwei Uefa-Länder in derselben Gruppe sein dürfen.

Für den Rest der Welt gilt die alte Regel weiterhin. Diese wird auch bei der Ziehung der noch unbekannten Teilnehmer über die interkontinentalen Playoffs (Neukaledonien, Jamaica, DR Kongo und Bolivien, Suriname und Irak) angewendet.

Weiter wird darauf geachtet, dass Spanien und Argentinien als die zwei besten Mannschaften der Weltrangliste in unterschiedlichen Hälften des Turnierbaums landen, damit sie im Falle eines Gruppensiegs erst im Finale aufeinandertreffen könnten. Gleiches gilt für Frankreich und England als Weltnummern 3 und 4.

Der Spielplan mit allen Anstosszeiten und Stadien wird einen Tag nach der Auslosung, am 6. Dezember, veröffentlicht. 

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
England
England
Frankreich
Frankreich
Spanien
Spanien
Ukraine
Ukraine
Schweiz
Schweiz
        England
        England
        Frankreich
        Frankreich
        Spanien
        Spanien
        Ukraine
        Ukraine
        Schweiz
        Schweiz