Nati-News auf dem Weg zur WM 2026 im Ticker
Nati-Trio nimmt sich besonders viel Zeit für die Jugend

Das Jahr 2025 startet für die Nati mit Testspielen, ab September bestreitet sie dann die WM-Quali. Mit dem Newsticker bleibst du immer am Ball.
Publiziert: 12.11.2025 um 17:30 Uhr
|
Aktualisiert: 15:17 Uhr
Nati-Programm 2025

21. März in Belfast: Nordirland – Schweiz 1:1 (Testspiel)
25. März in St. Gallen: Schweiz – Luxemburg 3:1 (Testspiel)
7. Juni in Salt Lake City: Mexiko – Schweiz 2:4 (Testspiel)
11. Juni in Nashville: USA – Schweiz 0:4 (Testspiel)
5. September in Basel: Schweiz – Kosovo 4:0 (WM-Quali)
8. September in Basel: Schweiz – Slowenien 3:0 (WM-Quali)
10. Oktober in Stockholm: Schweden – Schweiz 0:2 (WM-Quali)
13. Oktober in Ljubljana: Slowenien – Schweiz 0:0 (WM-Quali)
15. November, 20.45 Uhr (Genf): Schweiz – Schweden (WM-Quali)
18. November, 20.45 Uhr: Kosovo – Schweiz (WM-Quali)

12.11.2025, 17:26 Uhr

Jugendliche Selfiejäger bei der Nati

Vor dem Nati-Hotel Royal Savoy in Lausanne herrscht am Mittwoch ziemlich Betrieb. Rund 100 Kinder und Jugendliche warten, bis der Teambus mit den Nati-Stars nach dem Training vorfährt. Besonders viel Zeit, um die Wünsche von Selfies und Autogrammen zu erfüllen, nehmen sich Goalie Gregor Kobel sowie Isaac Schmidt und Dan Ndoye. Kein Wunder, sind doch Schmidt und Ndoye in Lausanne aufgewachsen.

1/7
Nati-Goalie Gregor Kobel nimmt sich viel Zeit für die jungen Fans.
Foto: TOTO MARTI
12.11.2025, 17:29 Uhr

Lausanne als gutes Omen?

Die Nati residiert im selben Hotel und trainiert im selben Stadion in Lausanne wie die Spanierinnen während der Frauen-EM im letzten Sommer. Die späteren Finalistinnen hatten allerdings das Stadion, das nach dem früheren IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch benannt ist, nie beim Namen genannt, war der 2010 verstorbene Samaranch doch in seiner Heimat eine umstrittene Figur.

12.11.2025, 17:29 Uhr

Alle Spieler sind fit

Nachdem in den ersten beiden Tagen viele Spieler noch individuell trainiert haben, absolviert die Nati am Mittwoch erstmals eine Einheit vollzählig. Mit dabei sind auch der zuletzt verletzte Ricardo Rodriguez sowie Becir Omeragic, der für den verletzten Vincent Sierro nachnominiert wurde und am Montagabend im Camp eingerückt ist.

Ricardo Rodriguez kann am Mittwoch erstmals mit dem Team trainieren.
Foto: Toto Marti
11.11.2025, 20:57 Uhr

Fassnacht wurde 32 Jahre alt

11.11. – da war doch was? Klar: Fasnachtsbeginn! Aber nicht nur das – zufälligerweise feiert an diesem Datum auch Nati-Spieler Christian Fassnacht Geburtstag. Der YB-Profi wurde 32 Jahre alt und verbrachte den Tag mit seinen Nationalmannschafts-Kollegen.

Im Training musste er durch den berüchtigten Tunnel – dabei bekommt man von den Mitspielern einen freundschaftlichen Klaps auf den Kopf. Am Abend hielt Fassnacht zudem eine kleine Rede.

Foto: Toto Marti

Und was sagt er dazu, gerade am Fasnachtsbeginn Geburtstag zu haben?
«Jedes Jahr muss ich mir Sprüche anhören. Das stört mich nicht – ich finde es lustig», meinte er einst gegenüber ​Blick​.

Nach längerer Pause ist Christian Fassnacht erstmals seit März 2023 wieder Teil der Nati.

11.11.2025, 20:45 Uhr

Auch U21-Nati in Lausanne

Nicht nur die A-Nati bereitet sich in Lausanne auf ihre nächsten Aufgaben vor. Auch die U21 residiert in der Waadtländer Kantonshauptstadt, wo sie am Freitag zum Spitzenspiel der EM-Quali Gruppenfavorit Frankreich empfängt.

Zwar logieren beide Teams nicht im selben Hotel und trainieren auch nicht im selben Stadion, es ist aber angedacht, dass am Donnerstag zumindest Nati-Trainer Murat Yakin und Assistent Davide Callà den ältesten SFV-Junioren im Abschlusstraining einen Besuch abstatten.

10.11.2025, 19:33 Uhr

Schweden-Knüller praktisch ausverkauft

Der Knüller am Samstag gegen Schweden im Stade de Genève dürfte vor ausverkauften Rängen stattfinden. Am Montag waren noch rund 500 der rund 27’000 Tickets erhältlich. Laut Nati-Direktor Pierluigi Tami (64) sollte auch der Rasen in einem einigermassen guten Zustand sein, nachdem es vor einigen Wochen wegen einer Rattenplage Fragezeichen gegeben hatte. «Die Verantwortlichen haben viel gemacht, der Rasen sollte am Samstag das kleinste Problem sein», so Tami.

Das Stade de Genève dürfte am Samstag voll sein.
Foto: TOTO MARTI
10.11.2025, 19:28 Uhr

Nati-Stars trainieren mit Kindern

Nur eine handvoll Spieler absolvierte die erste Trainingseinheit am Montagabend im Stadion Juan Antonio Samaranch am Ufer des Genfersees. Einige blieben zwecks Regeneration im Hotel, andere absolvierten eine leichte Einheit im Gym, erschienen später aber auch auf dem Platz, um mit 40 von Hauptsponsor UBS ausgewählten Knaben und Mädchen zu trainieren.

Screenshot Instagram (@swissnatimen)
10.11.2025, 18:06 Uhr

Nati-Söldner verletzt abgereist

Am Montagnachmittag sind die Nati-Stars in Lausanne eingetroffen, um sich auf die abschliessenden Duelle in der WM-Quali vorzubereiten. Nur Stunden später gibt es eine Änderung im Kader. Vincent Sierro (30) muss wegen einer Wadenverletzung für die Partien passen. Einen Ersatz für den Mittelfeldspieler von Al-Shabab, der wohl anstelle des verletzten Remo Freuler gespielt hätte, hat Nati-Trainer Murat Yakin schon gefunden. Er bietet stattdessen Becir Omeragic (23) auf. Der polyvalente Verteidiger von Montpellier bestritt sein letztes Länderspiel vor gut einem Jahr gegen Spanien in Genf.

Verpasst die nächsten beiden Partien: Vincent Sierro.
Foto: Toto Marti
10.11.2025, 13:12 Uhr

Entwarnung bei Rodriguez

Leise Entwarnung bei Ricardo Rodriguez. Der 33-jährige Nati-Verteidiger stand gegen Lyon in der Europa League und gegen Valencia in der Liga nicht im Kader seines Klubs Betis Sevilla – wegen muskulären Problemen. Dennoch ist Rodriguez zur Nati gereist. Dort wird er zunächst individuelle Einheiten absolvieren, im Verlauf der Woche aber wird er dann ins Mannschaftstraining einsteigen. 

Foto: Toto Marti
07.11.2025, 08:10 Uhr

Nati-Schreck Forsberg bei Schweden nachnominiert

Dieser Name weckt beim Nati-Fan unschöne Erinnerungen: Emil Forsberg (34) wird vom schwedischen Nationaltrainer Graham Potter für die letzten zwei Spiele der Gruppenphase in der WM-Qualifikation nachnominiert. Forsberg ersetzt den verletzten Taha Ali (27) im Kader. Der Malmö-Flügel kam im Januar 2024 zu einem Testspieleinsatz und wäre erstmals im Aufgebot für einen Ernstkampf gestanden – jetzt muss sein Pflichtspieldebüt also warten.

Stattdessen wird Emil Forsberg, der mittlerweile in der MLS für die New York Red Bulls spielt, in den Kader berufen. Der Routinier blickt auf 90 Länderspiele zurück und erzielte dabei 21 Tore – unter anderem 2018 im WM-Achtelfinal beim 1:0-Sieg gegen die Schweiz. Der Nati-Fan dürfte hoffen, dass sich dies am 15. November beim Quali-Spiel in Genf nicht wiederholen wird.

Emil Forsberg jubelt nach seinem Tor im WM-Achtelfinal 2018.
Foto: keystone-sda.ch
05.11.2025, 21:36 Uhr

Gyökeres nicht in Schwedens Aufgebot

Schweden muss im Endspurt der WM-Qualifikation ohne Stürmer Viktor Gyökeres auskommen. Der Arsenal-Akteur fehlt im Aufgebot wegen einer muskulären Verletzung, die er sich beim 2:0-Sieg gegen Burnley am vergangenen Samstag zuzog. Sein Sturmpartner Alexander Isak wurde nominiert, obwohl er wegen einer Leistenverletzung die letzten vier Spiele von Liverpool verpasst hatte. Schweden ist der nächste Gegner der Schweiz in der WM-Qualifikation am 15. November.

Kein Wiedersehen mit der Nati: Viktor Gyökeres.
Foto: Toto Marti
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
7
10
2
Ungarn
Ungarn
4
1
5
3
Irland
Irland
4
-1
4
4
Armenien
Armenien
4
-7
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
6
10
15
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
7
-10
4
5
Moldawien
Moldawien
6
-22
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
6
18
18
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
6
0
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
7
-12
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
