Fassnacht wurde 32 Jahre alt

11.11. – da war doch was? Klar: Fasnachtsbeginn! Aber nicht nur das – zufälligerweise feiert an diesem Datum auch Nati-Spieler Christian Fassnacht Geburtstag. Der YB-Profi wurde 32 Jahre alt und verbrachte den Tag mit seinen Nationalmannschafts-Kollegen.

Im Training musste er durch den berüchtigten Tunnel – dabei bekommt man von den Mitspielern einen freundschaftlichen Klaps auf den Kopf. Am Abend hielt Fassnacht zudem eine kleine Rede.

Foto: Toto Marti

Und was sagt er dazu, gerade am Fasnachtsbeginn Geburtstag zu haben?

«Jedes Jahr muss ich mir Sprüche anhören. Das stört mich nicht – ich finde es lustig», meinte er einst gegenüber ​Blick​.

Nach längerer Pause ist Christian Fassnacht erstmals seit März 2023 wieder Teil der Nati.