Visa-Streit mit den USA
WM-Teilnehmer Iran bei Gruppenauslosung nicht dabei

Der Iran ist eines von acht Teams aus Asien, die sich für die WM-Endrunde kommenden Sommer qualifiziert haben. Bei der Gruppenauslosung am 5. Dezember wird das Land aber nicht vertreten sein. Grund: ein Visa-Streit.
Publiziert: 10:25 Uhr
Trotz WM-Quali bei der Auslosung nicht dabei: der Iran.
Foto: IMAGO/Sebastian Frej
Die Gruppen-Auslosung für die nächstjährige WM findet ohne Vertreter Irans statt. Die Verantwortlichen des Verbandes begründen den Entscheid mit verweigerten Visa für die Einreise in die USA.

«Wir haben die Fifa darüber informiert, dass die getroffenen Entscheide nichts mit Sport zu tun haben und dass die Mitglieder der iranischen Delegation nicht an der WM-Auslosung teilnehmen werden», sagte der Sprecher des Verbandes im staatlichen Fernsehen. Lokale Medien hatten zuvor berichtet, dass die USA insbesondere dem Präsidenten des iranischen Fussballverbandes ein Visum verweigert hatten.

Die Auslosung für das Turnier, das im nächsten Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, findet am kommenden Freitag in Washington statt.

