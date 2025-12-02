DE
Am Freitag in Washington
US-Präsident Trump bei WM-Auslosung dabei

Jetzt ist klar: US-Präsident Donald Trump wird an der WM-Auslosung kommenden Freitag dabei sein.
Publiziert: vor 11 Minuten
Verstehen sich: Donald Trump (links) und Gianni Infantino.
Foto: YOAN VALAT
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

US-Präsident Donald Trump wird am Freitag die Vorrunden-Auslosung für die Endrunde der WM 2026 in Washington vor Ort verfolgen. Trumps Besuch der Zeremonie im Kennedy Center der US-Hauptstadt bestätigte Trump-Sprecherin Karoline Leavitt am Montag im Weissen Haus. Die USA sind zusammen mit Kanada und Mexiko Gastgeber des ersten WM-Turniers mit 48 Teilnehmern.

Trump hatte sich seit seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn mehrfach öffentlichkeitswirksam mit Fussball-Themen beschäftigt. Bereits bei der Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA war der Staatschef wiederholt mit Weltverbands-Präsident Gianni Infantino ins Rampenlicht des Sports getreten. 

Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden WM-Turnier im kommenden Jahr hingegen waren Drohungen des Republikaners mit dem kurzfristigen Entzug von WM-Spielen von Schauplätzen in Städten oder Bundesstaaten mit Demokraten an der Regierung international auf ein verstörtes Echo gestossen.

Externe Inhalte
