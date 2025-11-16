Die Nati wird sich zum sechsten Mal in Folge für eine WM qualifizieren, sofern sie im Kosovo nicht eine Mega-Klatsche kassiert. Das sind die wichtigsten Fakten zum Turnier in Nordamerika.

Wann findet die WM statt?

Die WM findet vom 11. Juni bis am 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Das Eröffnungsspiel wird im Aztekenstadion in Mexico City ausgetragen, der Final im MetLife-Stadion in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey.

Wer hat sich bisher qualifiziert?

Erstmals in der Geschichte nehmen 48 Teams an der Endrunde teil. Bis jetzt steht knapp zwei Drittel des Teilnehmerfeldes fest. Neben den drei Gastgeberländern haben sich unter anderen auch Titelverteidiger Argentinien und Rekord-Weltmeister Brasilien qualifiziert. In Asien haben sich unter anderen die WM-Neulinge Usbekistan und Jordanien das WM-Ticket gesichert, in Afrika die Kapverden. Aus Europa sind mathematisch bislang erst England, Frankreich und Kroatien qualifiziert. Aber neben der Schweiz ist auch Spanien und Norwegen das WM-Ticket praktisch nicht mehr zu nehmen. Die letzten sechs Plätze werden im Frühjahr in den Playoffs vergeben.

Die wievielte WM-Teilnahme ist es für die Schweiz?

Für die Nati ist es die 13. WM-Teilnahme, die sechste in Folge. Erstmals nahm die Schweiz 1934 an einer WM teil, als sie wie auch 1938 und 1954 an der Heim-WM den Viertelfinal erreichte. Seither qualifizierte sich die Nati fünfmal für die Achtelfinals (1994, 2006, 2014, 2018 und 2022).

Wann werden die Gruppen ausgelost?

Die Gruppenauslosung findet am Samstag, 5. Dezember, im Kennedy Center in Washington D.C. statt. Die 48 Teams werden in 12 Gruppen à 4 Teams gelost, wobei die drei Gastgeber jeweils als Gruppenkopf gesetzt sind. Die restlichen Teams werden anhand der Weltrangliste in die verschiedenen Töpfe eingeteilt, wobei bei der Gruppenzusammensetzung auch geografische Kriterien berücksichtigt werden. Die letzten vier europäischen Teilnehmer sowie die beiden Sieger der interkontinentalen Playoffs sind noch nicht bekannt.

Wie geht es für die Nati weiter?

Da die Nati im Frühjahr wohl keine Playoffs bestreiten muss, wird sie den Zusammenzug wohl für ein Kurz-Trainingslager sowie zwei Testspiele nutzen. Im Raum steht ein Länderspiel gegen Deutschland, sofern sich die DFB-Elf ebenfalls direkt für die WM qualifiziert und die beiden Teams an der WM nicht aufeinandertreffen.

In welchen Städten wird an der WM gespielt?

Insgesamt gibt es 16 Spielorte, elf davon in den USA: New York/New Jersey, Boston, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Philadelphia und Miami. In Kanada finden Spiele in Toronto und Vancouver statt, in Mexiko wird neben der Hauptstadt Mexico City auch noch in Monterrey und Guadalajara gespielt. Das Ganze wird in drei Zonen – West, Central und East – eingeteilt, wobei jedes Team in der Vorrunde seine Spiele nur in einer Zone austrägt.

Wie funktioniert der Modus?

In jeder der zwölf Gruppen spielt jeder gegen jeden. Die besten zwei pro Gruppe sowie die besten acht der zwölf Gruppendritten qualifizieren sich für die Sechzehntelfinals. Danach wird im K.o.-System gespielt. Insgesamt gibt es 104 Partien. Auch ein Spiel um Platz 3 findet statt.

Wie kommt man an Tickets?

Der Ticketverkauf ist in mehrere Phasen gegliedert. Nachdem ein erster Vorverkauf nur Inhabern einer VISA-Kreditkarte offenstand, konnten sich in der ersten offiziellen Phase Interessierte registrieren, um an einem Losverfahren teilzunehmen. Die zweite Phase war Einwohnern der Gastgeberländer vorbehalten und fand vom 12. bis am 15. November statt. In der dritten Phase wird ab dem 17. November denjenigen, die sich für das Losverfahren registriert haben, mitgeteilt, ob sie ein Zeitfenster erhalten, um Tickets zu kaufen. Die vierte Phase startet nach der Gruppenauslosung am 5. Dezember, in der letzten Phase im nächsten Frühjahr gibt es noch Last-Minute-Tickets zu kaufen.

Wie viel kosten die Tickets?

Die günstigsten Tickets in einem Gruppenspiel kosten rund 60 Dollar, allerdings sind von diesen nur ganz wenige verfügbar. Das günstigste Final-Ticket kostet 2 030 Dollar. Erstmals wird die FIFA auch eine eigene Resale-Plattform anbieten, an der sie kräftig mitverdienen wird, sollte der Tickethalter wechseln.